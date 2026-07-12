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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026): இந்த வாரம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?

வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026): இந்த வாரம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?

written by இளவரசி 3 minutes read
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வார ராசிபலன் 12 ஜூலை 2026 18 ஜூலை 2026

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் ஒவ்வொரு வாரமும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப உறவுகள், திருமண வாழ்க்கை, உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் கிரக நிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

2026 ஜூலை 12 முதல் ஜூலை 18 வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது? யாருக்கு சவால்கள் காத்திருக்கின்றன? இந்த வாரத்திற்கான விரிவான ராசிபலன்களை பார்ப்போம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பல நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வரும். கடந்த சில நாட்களாக இருந்த மனக்கவலைகள் படிப்படியாக நீங்கும். பணியிடத்தில் இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து, மேலதிகாரிகளின் பாராட்டையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.

சொத்து தொடர்பான விவகாரங்கள் சாதகமாக அமையலாம். நீதிமன்ற வழக்குகள் இருந்தால் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் லாபகரமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். காதல் வாழ்க்கையும் இனிமையாக இருக்கும். பெற்றோரின் ஆலோசனை முக்கிய முடிவுகளில் வெற்றியைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வளர்ச்சியும் லாபமும் நிறைந்ததாக இருக்கும். தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

முன்பு சிக்கலாக இருந்த பிரச்சினைகளை புத்திசாலித்தனமாக தீர்ப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். வாரத்தின் பிற்பகுதியில் முதலீடு செய்யும் வாய்ப்பு உருவாகலாம்.

காதல் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும். திருமண வாழ்க்கையிலும் நல்ல புரிதல் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மிதுனம்

இந்த வாரம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். பணியிடத்தில் அலட்சியம் காட்டினால் நல்ல வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடலாம். எனவே ஒவ்வொரு பணியையும் திட்டமிட்டு செய்ய வேண்டும்.

வியாபாரத்தில் வருமானம் கிடைத்தாலும் பண பரிவர்த்தனைகளில் கூடுதல் கவனம் அவசியம். வேலை காரணமாக வெளிநகர பயணம் ஏற்படலாம்.

குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலானதாக இருக்கும். திட்டமிட்ட வேலைகளில் எதிர்பாராத தாமதங்கள் ஏற்படலாம். தொழிலில் கூட்டாளிகளுடன் பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் தேவை.

பணிச்சுமை அதிகரிப்பதால் உடல் மற்றும் மன சோர்வு ஏற்படலாம். குடும்ப உறவுகளில் பொறுமையுடன் நடந்துகொள்வது நல்லது.

எந்த முடிவையும் அவசரமாக எடுக்காமல் சிந்தித்து செயல்பட்டால் பல சிக்கல்களை தவிர்க்க முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். பல நாட்களாக எதிர்பார்த்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு மதிப்பும் செல்வாக்கும் அதிகரிக்கும்.

புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையக்கூடும்.

குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக அமையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பொறுமை மிக அவசியம். திட்டமிட்ட பணிகளில் தாமதம் ஏற்படலாம். செலவுகள் அதிகரிப்பதால் பொருளாதார திட்டமிடல் அவசியமாகும்.

வியாபாரிகள் பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. யாருக்கும் பணம் கடன் கொடுப்பதை தவிர்க்கவும்.

உறவினர்களுடன் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்த்தால் மன அமைதி நிலைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

துலாம்

வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சில தடைகள் இருந்தாலும், இறுதியில் வெற்றி உங்களை தேடி வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு உங்கள் தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும்.

தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முதலீடுகள் குறித்து சிந்திக்கலாம். ஆனால் ஆபத்தான திட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டாம்.

காதல் வாழ்க்கையில் புரிதல் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பொறுமை மிகவும் அவசியம். திட்டமிட்ட வேலைகள் தாமதமடையலாம். அதனால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். வருமானத்தை விட செலவு கூடும் என்பதால் நிதி மேலாண்மை அவசியம்.

உறவுகளில் அமைதியாக நடந்துகொண்டால் பிரச்சினைகளை எளிதில் சமாளிக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பாக அமையும். அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக துணை நிற்கும். வேலை மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வெற்றிகள் கிடைக்கும்.

பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் எதிர்பார்த்தவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும்.

குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும். உறவினர்களுடன் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமான வாரமாக அமையும். கடின உழைப்புக்கான பலனை முழுமையாகப் பெறுவீர்கள். பெரிய பொறுப்புகள் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.

வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடர்பான பயணங்கள் லாபகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய காலமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகளை தவிர்க்கவும்.

நிதி முடிவுகளை கவனமாக எடுக்க வேண்டும். யாரையும் கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம். எதிரிகளின் செயல்பாடுகளில் விழிப்புடன் இருக்கவும்.

உடல்நலத்தை அலட்சியம் செய்யாமல் தேவையான பராமரிப்பை மேற்கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பழைய பிரச்சினைகளில் இருந்து ஓரளவு நிவாரணம் கிடைக்கும். இருப்பினும், நிதி பரிவர்த்தனைகளில் மிகுந்த கவனம் அவசியம்.

வாகனம் ஓட்டும்போது பாதுகாப்பை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் பணம் தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.

யாரையும் எளிதில் நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் நிதிநிலை சீராக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருக்கும் ராசிகள்

சிம்மம்
தனுசு
மகரம்
ரிஷபம்

இந்த வாரம் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவைப்படும் ராசிகள்

கடகம்
கன்னி
விருச்சிகம்
கும்பம்

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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