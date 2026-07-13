இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கேட்ட வரம் கிடைக்கும்

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்பம், உடல்நலம், காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இந்த கிரக நிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
2026 ஜூலை 13, திங்கட்கிழமையான இன்று, எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகூடும்? யார் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்? உங்கள் ராசிக்கான இன்றைய பலன்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
இன்று தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முக்கியமான முன்னேற்றங்கள் காணப்படலாம். வேலை தொடர்பாக வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் தங்களின் திறமையை நிரூபிக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.
பண விஷயங்களில் கவனமாக செயல்படுவது அவசியம். குடும்பத்தில் குறிப்பாக தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு அல்லது அசௌகரியம் தோன்றலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு (Brown)
ரிஷபம்
இன்று கலவையான பலன்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பெரிய நிதி முடிவுகளை இன்று ஒத்திவைப்பது சிறந்தது.
அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணிகள் முடிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் பேசும்போது பொறுமையுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு (Pink)
மிதுனம்
இன்று மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் அதிகரிக்கும் நாள். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். பணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். தொழில் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு அனுபவமிக்க ஒருவரின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். உடல்நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல முன்னேற்றங்களைத் தரும் நாளாக அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கலாம்.
குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சிம்மம்
திட்டமிட்ட சில வேலைகளில் தாமதம் அல்லது தடைகள் ஏற்படலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
புதிய முதலீடுகள் அல்லது புதிய திட்டங்களை இன்று தொடங்காமல் இருப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கன்னி
இன்று பல பொறுப்புகள் காரணமாக பிஸியாக இருப்பீர்கள். முக்கிய நபர்களின் சந்திப்பு எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடும்.
வெளிநாடு செல்ல முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தவறான ஆலோசனைகளை நம்பாமல், குடும்ப பெரியவர்களின் அறிவுரையை மதிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
துலாம்
குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
பணியிடத்தில் சில சவால்கள் இருந்தாலும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். பிறர் கூறும் விமர்சனங்களை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
விருச்சிகம்
புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவதற்கு இன்று சாதகமான நாள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.
திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படாமல் பேச்சில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தனுசு
நீண்ட நாட்களாக இருந்த தொழில் தடைகள் இன்று விலகும் வாய்ப்பு உள்ளது. பிறரிடம் கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.
பணியில் கவனம் சிதறாமல் செயல்படுங்கள். உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம். வியாபாரத்தில் புதிய நபர்களை நம்பும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மகரம்
இன்று அமைதியான மற்றும் சாதாரண நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
நிதி காரணமாக தாமதமான வேலைகள் நிறைவேறலாம். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பெற்றோருடன் நேரம் செலவிடுவது மனநிறைவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கும்பம்
இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் தங்கள் நிதித் திட்டங்களை ரகசியமாக வைத்திருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மீனம்
இன்று உணர்ச்சிவசப்படாமல் அமைதியாக செயல்படுவது அவசியம். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
பொருளாதார நிலை வலுவடையும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல பலன் பெறலாம். தொழிலை விரிவுபடுத்த நினைப்பவர்களுக்கு சாதகமான நாள். இருப்பினும் சக ஊழியர்களை முழுமையாக சார்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
இன்றைய கிரக நிலைகளின்படி மிதுனம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான முன்னேற்றங்கள், நல்ல செய்திகள் மற்றும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.