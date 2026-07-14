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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 14 ஜூலை 2026: 4 ராசிகளுக்கு இன்று பதட்டமான நாளாக இருக்கப்போகுதாம்!

இன்றைய ராசிபலன் 14 ஜூலை 2026: 4 ராசிகளுக்கு இன்று பதட்டமான நாளாக இருக்கப்போகுதாம்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 14 ஜூலை 2026: 4 ராசிகளுக்கு இன்று பதட்டமான நாளாக இருக்கப்போகுதாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, ஒவ்வொரு நாளும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் கிரகங்களின் நிலை ஆகியவற்றால் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் மாற்றங்கள் இருக்கும்.

அதுவும் இந்த மாற்றங்கள் தொழில் வாழ்க்கை, நிதி நிலை, திருமண வாழ்க்கை என அனைத்திலும் காணப்படும். அந்த வகையில் 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 14-ஆம் தேதி செவ்வாய் கிழமையான இன்று உங்களது ராசிக்கான பலனை இப்போது பார்க்கலாம்…

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று நெருக்கமான ஒருவரால் நீங்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகலாம். நீங்கள் சமீபத்தில் ஒரு புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தால், அதனால் நஷ்டங்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. பணிச்சூழலில் அமைதியை கடைபிடிப்பது நல்லது. வீட்டில், பதட்டங்கள் அதிகரிக்கக்கூடும், எனவே குடும்ப சச்சரவுகளைத் தவிர்த்து, அமைதியான சூழ்நிலையைப் பேணுவது அவசியம். உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் நல்லிணக்கத்தை கடைபிடிப்பது நல்லது. இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள்.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மோசமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் அவசரமாக பணிகளை முடிக்க நேரிடும், இது சிக்கல்களை அதிகரிக்கக்கூடும். நீங்கள் எந்த வேலையையாவது மற்றவர்களிடம் விட்டுவிட்டால், அதை முடிப்பது சவாலானதாக மாறக்கூடும். உங்கள் குழந்தைகளின் படிப்பில் கவனமாக இருங்கள், ஏனெனில் அவர்கள் கெட்ட சகவாசத்தால் பாதிக்கப்படலாம். மற்றவர்களிடம் கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் அது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த நாள் அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளும் உங்களுக்கு வெற்றியைக் கொடுக்கும். உடன்பிறந்தவர்களின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு இருக்கும். கடனில் சிக்கிய பணத்தை மீட்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்துடன் ஆன்மீகத் தலங்களுக்கு செல்லும் சூழல் உருவாகும். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதங்கள் தடைப்பட்ட பணிகளை முடிக்க உதவும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ஊதா.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் முக்கியமான நாளாக இருக்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். எந்தவொரு வேலையையும் தள்ளிப்போடுவதையும், தாமதப்படுத்துவதையும் தவிர்க்கவும். சட்ட விஷயங்களில், அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவரின் ஆலோசனை உங்களுக்குத் தேவைப்படலாம். நீங்கள் பயணம் செய்கிறீர்கள் என்றால், திடீர் வாகனப் பிரச்சினைகளால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள ஒரு பணி இறுதியாக முடிக்கப்படும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

சிம்மம்

இன்று சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் திட்டங்களில் இடையூறுகளை சந்திக்க நேரிடும், மேலும் வணிகத்தில் தேவையற்ற செலவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும், இது உங்கள் நிதி நிலை குறித்த கவலைகளுக்கு வழிவகுக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதை ஒத்திவைப்பது நல்லது, ஏனெனில் அவை குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். கூடுதலாக, உங்கள் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வு மற்றும் அவர்களின் கல்வி முன்னேற்றம் குறித்து கவலைகள் அதிகரிக்கும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை.

கன்னி

இன்று நீங்கள் மகிழ்ச்சியான மற்றும் திருப்திகரமான ஒரு நாளை அனுபவிக்கலாம். நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் முடிவடையும், உங்கள் துணையுடன் செலவழிக்கும் நேரம் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். ஒரு புதிய பொறுப்பு உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபத்தை எதிர்பார்க்கலாம், மேலும் ஒரு குடும்ப நிகழ்வு அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கக்கூடும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் பிங்க்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடனும், தைரியத்துடனும் பணியாற்ற வேண்டும். அவசரமாக செயல்படுவது பின்னடைவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். அலுவலகத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். குடும்ப விஷயங்களில் உங்கள் தந்தையுடன் விவாதம் ஏற்படலாம். உங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையில் ஏதேனும் தடைகள் இருந்தால் அது தீர்க்கப்படும், மேலும் முக்கியமான தகவல்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

விருச்சிகம்

இன்று விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்துடன் மிகவும் வெற்றிகரமான நாள் காத்திருக்கிறது. புதிய திட்டங்களை இன்று தொடங்கலாம். உங்கள் மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் வேலை செய்யுமிடம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான சூழலை உருவாக்கும். வீட்டில் நடக்கும் சுப நிகழ்ச்சிகள் மகிழ்ச்சியையும், நேர்மறை சூழலையும் தரும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் கருப்பு.

தனுசு

இன்று உங்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு, நீங்கள் நல்ல மனநிலையில் இருப்பீர்கள். மேலும் உங்கள் சிறிய முடிவுகளை கூட மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக எடுக்க வேண்டும். அலுவலகத்தில் உங்கள் வேலை அனைவராலும் பாராட்டப்படும். வணிகர்கள் தங்கள் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் காணலாம். நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்கள் யாருக்காவது கடன் கொடுத்திருந்தால், அதை திரும்பப் பெற வலுவான வாய்ப்புள்ளது. இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் இன்று கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும், ஆனால் அதற்கான பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக சொத்து தொடர்பான சட்டப் பிரச்சினையில் சிக்கி இருந்தால், இன்று அதில் வெற்றி பெறலாம். ஒரு விருந்தினர் உங்கள் வீட்டிற்கு வரக்கூடும், அது உங்கள் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும். உங்கள் மனைவி ஒரு புதிய வணிக முயற்சியைத் தொடங்கலாம், அது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். இன்று உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் காரணமாக நீங்கள் பதட்டமாக உணரலாம், அதே நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்தைப் பாதிக்கும் ஆரோக்கிய பிரச்சினைகளையும் எதிர்பார்க்கலாம். பருவகால நோய்கள் உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களையும் பாதிக்கலாம். மேலும், உங்கள் வணிகம் மந்தநிலையை சந்திக்க நேரிடும், மேலும் சில கெட்ட செய்திகள் உங்களைத் தேடிவரலாம். இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், இந்த கடினமான நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்தை ஆதரிக்கவும் அமைதியாகவும், முன்னெச்சரிக்கையாகவும் இருப்பது அவசியம். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருக்கும். எனவே தேவையற்ற விஷயங்களைத் தவிர்த்து, நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும் ஒரு முடிவை எடுக்க இந்த நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், இருப்பினும் உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களிடமிருந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் ஆதரவு கிடைக்காமல் போகலாம், இது உங்களை சற்று பலவீனமாக உணர வைக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள ஒரு வேலையை இன்று முடிக்க முடியும். இன்று உங்களின் அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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