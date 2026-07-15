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முக்கிய செய்திகள்
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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டிய நாள்!

இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டிய நாள்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டிய நாள்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, ஒவ்வொரு நாளும் கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் நிலைகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், பணவரவு, குடும்பம், ஆரோக்கியம், திருமண வாழ்க்கை, கல்வி மற்றும் வியாபாரம் உள்ளிட்ட பல துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

2026 ஜூலை 15, புதன்கிழமை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி காத்திருக்கிறது? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய பலன்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மேஷம்

இன்று நேர்மறையான சிந்தனை உங்களுக்கு பல சாதனைகளைப் பெற்றுத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும், பயனுள்ள ஆலோசனைகளும் கிடைக்கலாம். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரக்கூடும்.

வியாபாரிகள் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத் துணையுடன் அன்பாகவும் புரிதலுடனும் நடந்துகொண்டால் உறவு மேலும் வலுப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

ரிஷபம்

இன்று வாகனம் ஓட்டும் போது கூடுதல் கவனம் அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். குறிப்பாக இளைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் உறவு மேலும் வலுப்படும்.

பணியிடத்தில் சில சவால்கள் ஏற்பட்டாலும், உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் அனுபவமும் அவற்றை எளிதாக சமாளிக்க உதவும். வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மிதுனம்

கடந்த சில நாட்களாக இருந்த மன அழுத்தம் மற்றும் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், உங்களைப் பற்றி தவறான கருத்துகளை உருவாக்க சிலர் முயற்சி செய்யலாம்.

பேச்சில் நிதானம் அவசியம். சட்டம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தால் சாதகமான முடிவு கிடைக்கலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகளை பேசி தீர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

இன்று பல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய நாள். இருப்பினும் குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பெற்றோரின் ஆலோசனைகளை பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது.

பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். பணியிடத்தில் கவனக்குறைவு தவறுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் ஒவ்வொரு செயலிலும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

சிம்மம்

இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். வேலை காரணமாக திடீர் பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். அரசு ஊழியர்களுக்கு இடமாற்றம் தொடர்பான தகவல்கள் வரலாம்.

வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். நண்பர்களுடன் பழைய பிரச்சினைகளை மீண்டும் பேசுவதைத் தவிர்க்கவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கன்னி

இன்று புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க ஏற்ற நாள். பழைய முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரக்கூடும். பணத்தை சேமிக்கும் முயற்சியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தால் அதற்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

துலாம்

பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறமை இன்று பலரின் பாராட்டைப் பெறும்.

வியாபார விரிவாக்கத்திற்காக கடன் வாங்க நினைத்தால் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். பண விஷயங்களில் அலட்சியம் வேண்டாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்

இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். ஆனால் எந்த ஒப்பந்தத்திலும் கையெழுத்திடும் முன் அனைத்து ஆவணங்களையும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பாக முன்னேறுவார்கள். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்டிருந்த ஒரு முக்கிய செயல் நிறைவேறலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

தனுசு

இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் தாமதமாகக் கிடைக்கலாம். நம்பிக்கை வைத்திருந்த சிலர் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

பேச்சில் பொறுமை அவசியம். எந்த வேலையையும் அலட்சியமாக செய்யாமல் முழு கவனத்துடன் செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில், குறிப்பாக தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படாமல் கவனமாக இருங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு

மகரம்

இன்று தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்க நினைத்தால் இன்னும் சில நாட்கள் காத்திருப்பது நல்லது.

வியாபாரத்தில் முதலீடுகளை கவனமாக மேற்கொள்ளுங்கள். நீண்ட தூர பயணங்களை ஒத்திவைப்பது நல்லது. வாகனம் ஓட்டும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத லாபம் கிடைக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாக முடிக்க முடியாமல் இருந்த வேலைகள் இன்று வெற்றிகரமாக நிறைவடையும்.

ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய வாய்ப்புகளை தைரியமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள இது சிறந்த நாள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

மீனம்

இன்று பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய தொழில் அல்லது முதலீட்டை தொடங்க திட்டமிட நல்ல நாள்.

பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவது குறித்து சிந்திக்கலாம். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அடைய முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் மேஷம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாளாக அமையக்கூடும். அதேநேரம் விருச்சிகம், தனுசு மற்றும் மகரம் ராசிக்காரர்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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