இன்றைய ராசிபலன் – 17 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டப்போகிறதாம்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்பம், காதல், ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி உள்ளிட்ட பல துறைகளில் இதன் தாக்கம் காணப்படும்.
2026 ஜூலை 17, வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நாளாக அமையும்? யார் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய பலன்களை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் உற்சாகமான நாளாக இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக இருந்த மன அழுத்தம் குறைந்து, மனநிம்மதி ஏற்படும்.
உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். தம்பதிகளுக்கிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி உறவு வலுப்படும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களின் அறிமுகம் புதிய தொழில் அல்லது வியாபார வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
ரிஷபம்
இன்று உங்கள் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். உணவு பழக்கத்தில் அலட்சியம் காட்டாதீர்கள்.
முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உங்களை ஏமாற்ற முயற்சிக்கும் நபர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். குடும்பத்தில் புதிய உறுப்பினரின் வருகை அல்லது மகிழ்ச்சியான செய்தி அனைவரையும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்யலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மிதுனம்
இன்று தேவையற்ற வாக்குவாதங்களையும் மோதல்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது. பணியிட விதிமுறைகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுங்கள்.
குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்கு பயனளிக்கும். உடல்நலக் குறைகளை அலட்சியப்படுத்தாமல் உடனடியாக கவனியுங்கள். தேவையற்ற கடன்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மறைமுக எதிரிகளிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கடகம்
இன்றைய நாள் தொடக்கத்தில் சில மன அழுத்தங்கள் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். இருப்பினும் அவை விரைவில் சரியாகும்.
கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை அதிகமாக இருக்கும். திடீர் அதிகாரப்பூர்வ பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று உடல்நலத்தில் சிறிய ஏற்றத் தாழ்வுகளை சந்திக்கலாம். அதிக வேலைப்பளு சோர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
பணியிடத்தில் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். வாழ்க்கைத் துணைக்கு பரிசு வாங்குவது உறவை மேலும் இனிமையாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கன்னி
இன்று பணிச்சுமை அதிகமாக இருப்பதால் உடல் சோர்வும் மன அழுத்தமும் ஏற்படலாம்.
பெற்றோரின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு இது உகந்த நேரமல்ல. குடும்பத்தில் சகோதரர் அல்லது வாழ்க்கைத் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் பொறுமையுடன் நடந்துகொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் நல்ல பலனைத் தரக்கூடும்.
சொத்து வாங்க அல்லது முதலீடு செய்ய நினைத்தால் அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனை உங்களுக்கு முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க உதவும். கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
விருச்சிகம்
இன்று பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு கூடும்.
தொழிலில் புதிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். பழைய தவறு ஒன்று வெளிப்படக்கூடும் என்பதால் கவனமாக செயல்படுங்கள். பண விஷயங்களில் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். எந்த வேலையிலும் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தனுசு
பயணம் செய்யும் போது கூடுதல் கவனம் அவசியம். குறிப்பாக வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் பாதுகாப்பு விதிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் பெரிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன் நன்றாக ஆலோசிக்க வேண்டும். நிதி இழப்புகளைத் தவிர்க்க எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
மகரம்
இன்று பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். புதிய வருமான வழிகளைத் தேடுபவர்களுக்கு இது முக்கியமான நாள்.
பணிச்சுமை சற்று குறையும். குடும்பத்தில் பணம் தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்த்து அமைதியாக செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும். குடும்பத்துடன் சுற்றுலா அல்லது சிறப்பு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
குழந்தைகள் மற்றும் வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய லாபகரமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். மனநிறைவு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பழுப்பு
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பெரிய வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
வங்கித் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழில் தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் புதிய நபர்களை முழுமையாக நம்பாமல் கவனமாக செயல்படுங்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தினால் சிறந்த வெற்றியைப் பெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் மேஷம், துலாம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நாளாக அமையக்கூடும். அதேவேளை ரிஷபம், கன்னி, தனுசு மற்றும் விருச்சிகம் ராசிக்காரர்கள் உடல்நலம், பணம் மற்றும் முக்கிய முடிவுகளில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.