இன்றைய ராசிபலன் 21 ஜூலை 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு சவால்கள் அதிகம்... எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் அமைப்பு ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. தொழில், வியாபாரம், நிதி, குடும்பம், கல்வி, திருமண வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் கிரக நிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிட நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
2026 ஜூலை 21ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது? யார் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்? எந்த ராசிக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன? என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக அமையக்கூடும். முதலீடுகளில் எதிர்பாராத இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால், பணம் தொடர்பான முடிவுகளை மிகவும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும்.
புதிய தொழில் முயற்சிகளில் அதிக ஆபத்துகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். பணியிடத்தில் சில சக ஊழியர்களின் செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். சொத்து வாங்கும் எண்ணம் இருந்தால், அனைத்து ஆவணங்களையும் சட்ட ரீதியாக முழுமையாக சரிபார்த்த பிறகே முடிவு எடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
ரிஷபம்
இன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரும் நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் சுமுகமாக நிறைவடையும்.
குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். துணையுடன் செலவிடும் நேரம் உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபமும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். புதிய நபர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்புவது நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வேலையில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுங்கள். வதந்திகளை நம்புவதையும் பரப்புவதையும் தவிர்ப்பது நல்லது. பெற்றோரின் ஆதரவால் நீண்ட நாட்களாக இருந்த ஒரு பணி வெற்றிகரமாக முடிவடையும். துணையுடன் மனம் திறந்து பேசுவது உறவை மேம்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உழைப்புக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்டத்தை மட்டும் நம்பாமல் உழைப்பில் கவனம் செலுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்கள் அனுபவமிக்கவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. நீண்ட நாட்களாக திரும்ப வராத கடன் தொகை இன்று கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு வியாபார ரீதியாக இன்று சாதகமான நாளாக இருக்கும். பிறரின் எதிர்மறை கருத்துகள் உங்கள் முயற்சிகளை பாதிக்க அனுமதிக்காதீர்கள்.
சமூக சேவைகளில் ஈடுபட வாய்ப்பு கிடைக்கும். தேவையற்ற சர்ச்சைகளிலிருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. கூட்டு வியாபாரத்தில் இருப்பவர்கள் கூட்டாளியின் செயல்பாடுகளை கவனமாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான மாற்றங்கள் காத்திருக்கின்றன. நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்டிருந்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும்.
குடும்பத்தில் சுபநிகழ்வுகள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றமும் லாபமும் கிடைக்கும். மனநிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். பொறுமையும் தைரியமும் இருந்தால் அனைத்து தடைகளையும் கடக்க முடியும்.
சகோதர, சகோதரிகளுடன் நல்ல உறவு நீடிக்கும். எந்த வேலையிலும் அலட்சியம் காட்டாமல் திட்டமிட்டு செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும். குடும்ப உறவுகளை சமநிலையுடன் பேணுவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். எதிரிகள் அல்லது போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகள் சிரமங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் குறையலாம். இருப்பினும் சரியான திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டால் நிலைமை சீராகும். அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உறவினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பெரிய ஒப்பந்தம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் நிறைவடையும். இருப்பினும் தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். புதிய முதலீடுகள் செய்வதற்கு முன் குடும்ப மூத்தவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றி தரும் நாளாக அமையும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். பணியிடத்தில் முன்னேற்றமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.
துணையுடன் அன்பும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள் பின்னடைவை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அலுவலகத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் அமைதியாக பேசி தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள். முக்கிய தகவல்களை மற்றவர்களிடம் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு மனநிம்மதி மற்றும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைகள் பாராட்டப்படும். வியாபாரத்தில் நிதி முன்னேற்றம் ஏற்படும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். நீங்கள் கொடுத்திருந்த கடன் தொகை திரும்ப கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் ராசிகள்
இன்றைய கிரக நிலைகளின்படி மேஷம், மிதுனம், துலாம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் நிதி, தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட உறவுகளில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது. அதே நேரத்தில் ரிஷபம், கன்னி, மகரம் மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.