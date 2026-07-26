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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் ஜூலை 26 – ஆகஸ்ட் 01, 2026: மாத கடைசி வாரத்தில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது!

வார ராசிபலன் ஜூலை 26 – ஆகஸ்ட் 01, 2026: மாத கடைசி வாரத்தில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது!

written by இளவரசி 3 minutes read
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வார ராசிபலன் ஜூலை 26 - ஆகஸ்ட் 01, 2026: மாத கடைசி வாரத்தில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது!

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நிகழும் நல்லதும் கெட்டதுமான மாற்றங்கள் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் ஜாதகத்தில் உள்ள கிரக நிலைகளைப் பொறுத்தே அமையும் என்று வேத ஜோதிடம் கூறுகிறது. இந்த வாரத்தில் கிரகங்களின் இயக்கம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம், பணவரவு, பதவி உயர்வு போன்ற யோகங்களை வழங்கும் நிலையில், சில ராசிக்காரர்கள் பொறுமையுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.

2026 ஜூலை 26 முதல் ஆகஸ்ட் 01 வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது? யார் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும்? முழுமையான வார ராசிபலனைப் பார்ப்போம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பானதாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த வெற்றிகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணிபுரிபவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும், சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும்.

அரசியல் துறையில் இருப்பவர்களின் செல்வாக்கு உயரும். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். புதிய வணிக ஒப்பந்தங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையிலும் நல்லிணக்கம் நிலவும்.

ரிஷபம்

இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் அலட்சியம் காட்டாமல் செயல்படுவது அவசியம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி, எதிரிகளின் செயல்பாடுகளில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.

குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வருமானத்தை விட செலவுகள் அதிகரிப்பதால் நிதி நிர்வாகத்தில் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் படிப்பில் கவனச் சிதறலை தவிர்த்து திட்டமிட்டு செயல்பட வேண்டும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டமான காலமாக அமையும். கடந்த காலத்தில் இருந்த தடைகள் நீங்கி முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும்.

வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகள் மற்றும் விரிவாக்க முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பார்கள். நிதி நிலைமை வலுவடையும். புதுமண தம்பதிகளுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் கூடுதல் உழைப்பை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். திட்டமிட்ட பணிகளை முடிக்க பொறுமை தேவைப்படும். தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.

புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கு சற்று காத்திருப்பது சிறந்தது. வேலை தொடர்பான பயணங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்கள் அதிக கவனத்துடன் படித்தால் மட்டுமே எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெற முடியும். துணையின் உணர்வுகளை மதித்து நடப்பது உறவை வலுப்படுத்தும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மகிழ்ச்சியான செய்திகளைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த தகவல் கிடைத்து மனநிறைவு ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவியால் வேலைகளில் இருந்த தடைகள் நீங்கும்.

தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். தந்தையின் ஆதரவு கிடைக்கும். இருப்பினும், வயிற்று தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க உணவில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கன்னி

இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எந்த முடிவையும் அவசரமாக எடுக்க வேண்டாம்.

செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். கோபத்தை தவிர்த்து அமைதியாக செயல்பட்டால் பல வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். அன்புக்குரியவர்களுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். வாகனம் ஓட்டும் போது மிகுந்த கவனம் அவசியம்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிதமான பலன்களைத் தரும். வெற்றி மற்றும் வருமானத்தைப் பெற கடின உழைப்பு தேவைப்படும்.

நீண்ட தூரப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். சொத்து மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். வணிகர்கள் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஆவணங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணிபுரியும் பெண்களுக்கு சில சவால்கள் இருக்கக்கூடும்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.

அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு மக்கள் ஆதரவு அதிகரிக்கும். பணிபுரிபவர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் எதிர்பாராத பணவரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் இருந்த கவலைகள் நீங்கும் வாரமாக இது அமையும். குடும்பத்தில் சிறிய வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவை விரைவில் சரியாகும்.

வியாபாரத்தில் இருந்த மந்தநிலை முடிவுக்கு வரும். வார இறுதியில் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் லாபகரமாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த பணம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் நிதி, உடல்நலம் மற்றும் உறவுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பணியிடத்தில் தேவையற்ற பேச்சுக்கள் பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடும்.

அமைதியாகவும் பொறுமையுடனும் செயல்பட்டால் வாரத்தின் பிற்பகுதியில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருக்கு நேரம் ஒதுக்குவதன் மூலம் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலானதாக இருக்கும். திட்டமிட்ட வேலைகளை முடிக்க அதிக உழைப்பு தேவைப்படும்.

நிதிச் சிக்கல்கள் காரணமாக கடன் வாங்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வருமானம் மற்றும் செலவுகளை சமநிலைப்படுத்துவது முக்கியம். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை சரியான நேரத்தில் முடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள். ஒழுங்கற்ற உணவுப் பழக்கம் வயிற்று பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். தொழிலதிபர்களுக்கு மிதமான முன்னேற்றம் காணப்படும்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் வேலைகளை தள்ளிப்போடாமல் உடனுக்குடன் முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் வெற்றி மற்றும் பணவரவு தாமதமாகலாம்.

பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களுடன் தேவையற்ற மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். குழு ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட்டால் இலக்குகளை எளிதாக அடைய முடியும். ஆன்மீகத்தில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சிக்கியுள்ள பணத்தைப் பெற சில தாமதங்கள் ஏற்படலாம். மாணவர்களுக்கு இந்த வாரம் சராசரி பலன்களையே தரும்.

இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருக்கும் 6 ராசிகள்

இந்த வார கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், விருச்சிகம், தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு, குடும்பம் மற்றும் சமூக அந்தஸ்து போன்ற விஷயங்களில் சாதகமான பலன்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. அதேசமயம் மற்ற ராசிக்காரர்கள் பொறுமையுடனும் திட்டமிடலுடனும் செயல்பட்டால் சவால்களை வெற்றியாக மாற்றிக் கொள்ள முடியும்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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