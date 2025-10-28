ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா மல்யுத்த வெண்கலப் பதக்க போட்டியில் இலங்கையின் வினோத் டில்ஷான்

WhatsApp
Tuesday, October 28, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மீண்டும் இயக்குநராகி இருக்கும் போஸ் வெங்கட்
by பூங்குன்றன்
ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா மல்யுத்த வெண்கலப் பதக்க போட்டியில்...
by பூங்குன்றன்
இனப்பிரச்சினை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாத அரசிடம் தீர்வினை...
by பூங்குன்றன்
நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை!
by பூங்குன்றன்
வடக்கில் GovPay வழியாக போக்குவரத்துக்கான அபராதம் செலுத்தும் முறை ஆரம்பம்
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் கூட்டு முயற்சிகளை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றன
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில்...
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home செய்திகள் ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா மல்யுத்த வெண்கலப் பதக்க போட்டியில் இலங்கையின் வினோத் டில்ஷான்

ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா மல்யுத்த வெண்கலப் பதக்க போட்டியில் இலங்கையின் வினோத் டில்ஷான்

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

பஹ்ரெய்னில் நடைபெற்றுவரும் 3ஆவது ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழாவில் ஓர் அம்சமான மல்யுத்தத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் பங்குபற்ற இலங்கை வீரர் வினோத் டில்ஷான் தகுதிபெற்றுள்ளார்.

ஆண்களுக்கான 45 கிலோ கிராம் சாதாரண வகை மல்யுத்தத்தில் வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் மிர்ஜாலோல் முக்கமிலோவ் என்பவரை வினோத் டில்ஷான் இன்று இரவு 8.15 மணிக்கு எதிர்த்தாடவுள்ளார்.

இன்று பிற்பகல் 1.00 மணியவில் நடைபெற்ற கால் இறுதிப் போட்டியில் பிலிப்பைன்ஸ் வீரர் ஜோன் ரோ மலாஸார்ட்டேயை 13 – 8 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வினோத் டில்ஷான் வெற்றிகொண்டு அரை இறுதிக்கு முன்னேறி இருந்தார்.

எனினும் பிற்பகல் 3.00 மணிக்கு நடைபெற்ற அரை இறுதிப் போட்டியில் கிர்கிஸ்தான் வீரர் அடிலெட டொலோபெக்கோவிச்சிடம் 0 – 10 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வினோத் டில்ஷான் தோல்வி அடைந்தார்.

இதனை அடுத்தே வெண்கலப் பதக்கத்துக்கான போட்டியில் உஸ்பேகிஸ்தான் வீரரை அவர் சந்திக்கவுள்ளார்.

இதேவேளை, ஆண்களுக்கான 60 கிலோ கிராம் எடைப் பிரிவுக்கான சாதாரண வகை மல்யுத்தத்தின் தகுதிகாண் சுற்றில் தஜிகிஸ்தான் வீரர் யோக்கப் இப்ரோநோவ் என்பவரிடம் 0 – 10 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் மட்டக்களப்பு சிவானந்தா கல்லூரி வீரர் சஞ்சீவ் தினுஷாந்த் தோல்வி அடைந்தார்.

51 கிலோ கிராம் எடைப் பிரிவுக்கான தகுதிகாண் சுற்றில் கஸக்ஸ்தான் வீரர் தனயெல் ஆப்திகாசிம் என்பவரிடம் 0 – 10 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் தீக்ஷன கருணாரட்ன தோல்வி கண்டார்.

பெண்களுக்கான 46 கிலோக கிராம் எடைப் பிரிவு கால் இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பான் வீராங்கனை ஹனானோ ஓயாவிடம் இலங்கை வீராங்கனை யொஹானி சவின் 0 – 10 என்ற புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.

பெண்களுக்கான 46 கிலோக கிராம் எடைப் பிரிவு கால் இறுதிப் போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீராங்கனை முனிசா மிங்யாஷரோவாவிடம் இலங்கை வீராங்கனை பியுமி சத்சரணி ரம்புக்வெல்ல 0 – 10 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தோல்வி அடைந்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

இனப்பிரச்சினை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாத அரசிடம் தீர்வினை...

நான்கு மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை!

வடக்கில் GovPay வழியாக போக்குவரத்துக்கான அபராதம் செலுத்தும் முறை ஆரம்பம்

இங்கிலாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் கூட்டு முயற்சிகளை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றன

ரசிகர்களுக்கும், ஊடகங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த ‘பைசன் காளமாடன்’ படக் குழு

“மிதிகம லசா” படுகொலை ; பிரதான துப்பாக்கிதாரி நீதிமன்ற வைத்தியரிடம்...

பிரபலமானவை

இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

ஆன்மீகம்

கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
by இளவரசி
அழகும் அறிவும் இணைந்த ராசி பெண்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளி விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்!
by இளவரசி

மகளிர்

இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
by இளவரசி
பெண்கள் Hand Bag எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும்? 💼
by இளவரசி
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
by இளவரசி
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி
தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா!
by இளவரசி
செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!
by இளவரசி
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
by இளவரசி

மருத்துவம்

குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி
நாள் ஒன்றுக்கு எவ்வளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
‘No Sugar Diet’ எடையைக் குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
மன அழுத்தத்தின் ஐந்து அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
🕒 உடலின் உறுப்பு கடிகாரம்!
by இளவரசி

சினிமா

மீண்டும் இயக்குநராகி இருக்கும் போஸ் வெங்கட்

by பூங்குன்றன்
மாதவன் நடிக்கும் ‘ஜி.டி.என்’ ( ஜி.டி.நாயுடு) படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘பெத்தி’ படத்திற்காக இலங்கையில் முகாமிட்டுள்ள ‘மெகா பவர் ஸ்டார்’ ராம் சரண்
by பூங்குன்றன்
சாதனை படைக்கும் கிஷோர்- ரி. ரி. எஃப் வாசன் இணைந்து மிரட்டிய ‘இந்தியன்...
by பூங்குன்றன்
‘தடை அதை உடை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More