கோவில் சுவரில் மை பூசியவர்களை தேடும் கனடா பொலிஸ்!

கனடாவின் வின்ட்சார் நகரில் உள்ள இந்துக் கோவிலின் வெளிப்புற சுவரின் மீது கருப்பு மை தெளித்து, இந்துவுக்கு எதிரான மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்ச்சியை தூண்டும் வகையிலான வாசகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.

இந்தச் சம்பவத்தில் 2 பேரை வின்ட்சார் நகர பொலிஸார் தேடி வருகின்றனர்.

நேற்றிரவு 11 மணி முதல் இன்று அதிகாலை 1 மணிக்குள் இச்சம்பவம் நடந்திருக்க கூடும் எனத் தெரிவித்துள்ள வின்ட்சார் நகர பொலிஸார், அதுபற்றிய வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

குறித்த வீடியோவில் கருப்பு உடையில், முகங்களை மூடியபடி இரண்டு பேர் வருகின்றனர். அவர்களில் ஒருவர் தொலைவில் நின்றபடி யாரேனும் வருகிறார்களா எனக் கவனித்தபடியும் மற்றொரு நபர், விரைவாக சுவற்றில் கருப்பு மை கொண்டு எழுதும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.

WINDSOR POLICE NEWS RELEASE

Two suspects wanted for hate-motivated graffitihttps://t.co/yOvlYU4ykn@CStoppers with information pic.twitter.com/5bT4ukynSq

— Windsor Police (@WindsorPolice) April 5, 2023