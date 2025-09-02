விளையாட்டு மைதானத்தில் 12 வயது சிறுவன் மரணம்; 13 வயது சிறுவன் கைது!

விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள ஒரு சுற்றுவட்டத்தில் 12 வயதான லோகன் கார்ட்டர் இறந்ததை அடுத்து, 13 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
வெள்ளிக்கிழமை செஷயர் பூங்காவில் உள்ள சுற்றுவட்டத்தில் மின்-பைக் வேகமாக இயக்கப்பட்டதால், அதில் மோதி லோகன் இறந்திருக்கலாம் என்று பொலிஸார் நம்புகின்றனர்.
சம்பவம் நடந்தபோது மாலை 6:11 மணியளவில் செஷயரின் வின்ஸ்ஃபோர்டில் உள்ள லெட்வர்ட் தெருவில் உள்ள வார்டன் பொழுதுபோக்கு மைதானத்தில் லோகன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.
சம்பவத்தை அடுத்து அவர் பலத்த காயங்களுடன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டி மரணத்தை ஏற்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் ஒரு சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு, விசாரணையின் கீழ் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
லோகனின் குடும்பத்தினர், அவர் “மிகவும் நேசிக்கப்பட்ட மகன், சகோதரர், பேரன், கொள்ளுப் பேரன், உறவினர் மற்றும் பலரின் நண்பர்” என்று கூறினர்.