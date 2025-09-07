அரச குடும்பத்தில் கத்தோலிக்க இறுதிச் சடங்கு அறிவிப்பு; நவீன வரலாற்றில் முதல்முறை!

கென்ட் டச்சஸ், கேத்தரின், தனது 92 வயதில் வியாழக்கிழமை காலமான நிலையில், அவரது அரச கத்தோலிக்க இறுதிச் சடங்கு, எதிர்வரும் 16ஆம் திகதி வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் கதீட்ரலில் நடைபெறும் என்று பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அறிவித்துள்ளது.
இந்த இறுதிச் சடங்கில், மன்னர் மற்றும் ராணி ஆகியோர் மூத்த அரச குடும்பத்தினருடன் கலந்துகொள்வார்கள்.
டச்சஸ் ஒரு கத்தோலிக்கராக இருந்ததால், அவரது இறுதிச் சடங்கிற்காக ஒரு ரெக்விம் பூசை நடைபெறும். இது நவீன வரலாற்றில் அரச குடும்ப உறுப்பினருக்கான முதல் கத்தோலிக்க இறுதிச் சடங்கு என்ற தனிச்சிறப்பைப் பெறுகிறது.
இந்த சேவை, ஒரு தனிப்பட்ட குடும்ப சேவையாக இருக்கும், அதன் பிறகு சவப்பெட்டி விண்ட்சரில் உள்ள ஃபிராக்மோரில் உள்ள அரச அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்.
இறுதிச் சடங்கு விவரம்
டென்னிஸ் மற்றும் இசைக்கான அவரது கருணை மற்றும் ஆதரவுக்காக, குறிப்பாக ஆரம்ப பள்ளி இசை ஆசிரியராக பணியாற்றியதற்காக, டச்சஸ் கேத்தரின் அறியப்பட்டவர். அவரது மறைவுக்கு அஞ்சலிகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அரச குடும்பத்தின் மூத்த உறுப்பினராக இருந்த டச்சஸ், கென்சிங்டன் அரண்மனையில் காலமானார். அவரது சவப்பெட்டி இறுதிச் சடங்கிற்கு முந்தைய மாலை வரை அங்குள்ள தேவாலயத்தில் இருக்கும். பின்னர், அவர் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் கதீட்ரலுக்கு கொண்டு வரப்படுவார்.
கத்தோலிக்க பாரம்பரியப்படி, சவப்பெட்டியை கதீட்ரலில் வரவேற்பதைக் குறிக்கும் ஒரு சேவை நடைபெறும். இதில் அவரது நெருங்கிய குடும்பத்தினர் கலந்துகொள்வார்கள். சவப்பெட்டி மறுநாள் இறுதிச் சடங்கிற்கு முன் இரவு முழுவதும் லேடி சேப்பலில் இருக்கும்.
எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு, வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் கதீட்ரலில் நடைபெறும் இந்த இறுதிச் சடங்கிற்கு கார்டினல் வின்சென்ட் நிக்கோல்ஸ் தலைமை தாங்குவார்.
விண்ட்சரின் ஆங்கிலிகன் டீனும் இதில் பங்கேற்று, பின்னர் சவப்பெட்டியை ஃபிராக்மோருக்கு அழைத்துச் செல்வார்.
டச்சஸ் அவரது கணவர், கென்ட் டியூக், மற்றும் அவர்களது இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் ஆகியோர் முன்னிலையில் இறுதி சடங்குகள் இடம்பெறும்.