சீனாவில் சூப்பர் சூறாவளி ரகசா: இரண்டு மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் வெளியேற்றம்

“புயல்களின் ராஜா” (King of the Storms) என்று அழைக்கப்படும் சூப்பர் சூறாவளி ரகசா (Super Typhoon Ragasa) நெருங்கி வருவதால், சீனா கிட்டத்தட்ட இரண்டு மில்லியன் மக்களை வெளியேற்றியுள்ளது.
நேற்றிரவு நிலவரப்படி, ரகசா கரையைக் கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் குவாங்டாங் மாகாணத்தில் (Guangdong province) 1.89 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் என்று உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ரகசா இன்று (செப்டம்பர் 24, 2025) உள்ளூர் நேரப்படி மதியம் குவாங்டாங் மாகாணத்தை நோக்கி நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள தெற்கு நகரங்களான ஜூஹாய் (Zhuhai), ஷென்சென் (Shenzhen), மற்றும் குவாங்சோ (Guangzhou) ஆகிய அனைத்தும் மதியம் சுமார் கடல் நீர் ஊடுருவலுக்காகத் (seawater intrusion) தயாராகி வருகின்றன.
ஹாங்காங் வானிலை ஆய்வு மையம் அதன் மிக உயர்ந்த புயல் எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளதுடன், மக்களை வீட்டிலேயே இருக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது.
சீனாவின் தெற்குப் பகுதிகளில் உள்ள வெள்ள அபாயம் நிறைந்த பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் கதவுகளில் மணல் மூட்டைகள் மற்றும் தடுப்புகளை வைத்துள்ளனர், மற்றவர்கள் பலத்த காற்றைத் தாங்கும் விதமாக ஜன்னல்கள் மற்றும் கண்ணாடி கதவுகளில் டேப் ஒட்டியுள்ளனர்.
ஹாங்காங்கில் மற்றும் அண்டை நகரமான மாகாவிலும் பாடசாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. ஷென்சென் விமான நிலையம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு முதல் அனைத்து விமான சேவைகளையும் நிறுத்தும். நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் ஹாங்காங்கில் ரத்து செய்யப்பட்டன.
பலர் உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசியப் பொருட்களைச் சேகரித்துள்ளனர், சில சந்தை விற்பனையாளர்கள் பொருட்கள் வேகமாக விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டதாக அறிவித்துள்ளனர்.
ஒரு ஏரி வெடித்து வெள்ளம் ஏற்பட்டதன் விளைவாக, தைவானில் குறைந்தது 14 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 124 பேர் காணவில்லை. இந்த வெள்ளநீர் பல முக்கியப் பாலங்களை அடித்துச் சென்றதுடன், வாகனங்களை மூழ்கடித்து, வீடுகளின் தரை தளங்களை நீரில் மூழ்கடித்தது. இந்த உடைப்பை புவியியலாளர்கள் “மலைகளில் இருந்து வந்த சுனாமி” என்று விவரித்தனர்.
ரகசா, வடக்கு பிலிப்பைன்ஸில் குறைந்தது மூன்று பேரைக் கொன்றது, ஐந்து பேரைக் காணவில்லை மற்றும் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளில் 17,500 க்கும் மேற்பட்டோரை இடம்பெயரச் செய்துள்ளது.