இங்கிலாந்தில் Johnson & Johnson நிறுவனம் மீது ஆயிரக்கணக்கானோர் வழக்கு தாக்கல்!

பிரபல மருந்து நிறுவனமான ஜான்சன் & ஜான்சன் (Johnson & Johnson) மீது இங்கிலாந்தில் மிகப் பெரியதொரு சட்டப்பூர்வ வழக்குத் தொடரப்பட்டுள்ளது.
நிறுவனம் வேண்டுமென்றே ஆஸ்பெஸ்டாஸால் (asbestos) மாசுபட்ட பேபி பவுடரை விற்பனை செய்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சட்ட நடவடிக்கையில் சுமார் 3,000 பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர் என பிபிசி அறிக்கையிட்டுள்ளது.
J&J நிறுவனம் இந்தக் குற்றச்சாட்டையும், அது தெரிந்தே ஆஸ்பெஸ்டாஸால் மாசுபட்ட பேபி பவுடரை விற்பனை செய்ததாகக் கூறும் எந்தவொரு கூற்றையும் மறுக்கிறது.
நிறுவனத்தின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட ஓர் அறிக்கையில், அதன் பேபி பவுடர் “தேவையான அனைத்து ஒழுங்குமுறை தரநிலைகளுக்கும் இணங்குவதாகவும், ஆஸ்பெஸ்டாஸைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும் மேலும் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தாது” என்றும் கூறியது.
asbestos கொண்ட பேபி பவுடரின் விற்பனை 2023 இல் இங்கிலாந்தில் நிறுத்தப்பட்டது.
இங்கிலாந்தின் இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவில் விரிவான வழக்குகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. அமெரிக்காவிலும் பல வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அங்கு இழப்பீடு உரிமைகோருபவர்களுக்கு பில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சில வழக்குகளில் நிறுவனம் வெற்றிகரமாக மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
உரிமைகோருபவர்களின் வழக்கறிஞர்கள், இங்கிலாந்தில் கோரப்பட்ட இழப்பீடு நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் பவுண்டுகள் வரை நீட்டிக்கப்படலாம் என்றும், இந்த உரிமைகோரல் இங்கிலாந்து வரலாற்றில் மிகப்பெரிய தயாரிப்பு பொறுப்பு வழக்காக மாறக்கூடும் என்றும் மதிப்பிடுகின்றனர்.