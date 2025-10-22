இலண்டன் புதிய சம்பள விகிதம் அறிவிப்பு, ஏப்ரல் 2026 முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு £14.80 ஆக உயர்வு

புதிய விகிதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தன்னார்வ உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியம் (Real Living Wage) பெறுபவர்களான கிட்டத்தட்ட அரை மில்லியன் தொழிலாளர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கவுள்ளது.
இலண்டனில், உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியத்தின் மணிநேர விகிதம் 95p அதிகரித்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு £14.80 ஆக உயரும். இது 6.9% அதிகரிப்பு ஆகும். இலண்டனுக்கு வெளியே, மணிநேர விகிதம் 85p அதிகரித்து £13.45 ஆக உயரும், இது 6.7% அதிகரிப்பு.
இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட விகிதங்கள், அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை ஊதியம் வழங்கும் முதலாளிகளால் வழங்கப்படும், மேலும் இது ஏப்ரல் 2026-இல் நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வாழ்க்கை ஊதிய அறக்கட்டளை (Living Wage Foundation) இந்த விகிதங்களை நிர்ணயம் செய்கிறது. இந்த உயர்வு, தொழிலாளர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் வாடகை, பில்கள், உணவு மற்றும் பிற அத்தியாவசிய செலவுகளைச் சமாளிக்க பெரிதும் உதவும்.
வாழ்க்கை ஊதிய அறக்கட்டளையின் கூற்றுப்படி, உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியம் ஈட்டும் ஒரு முழுநேரத் தொழிலாளி, அரசாங்கத்தின் குறைந்தபட்ச ஊதியம் ஈட்டுபவரை விட ஆண்டிற்கு £2,418 அதிகமாகப் பெறுவார்.
இலண்டனில், இந்த வித்தியாசம் ஆண்டிற்கு £5,050 அதிகமாக இருக்கும்.
வாழ்க்கை ஊதிய அறக்கட்டளையின் நிர்வாக இயக்குநர் கேத்தரின் சாப்மேன் கூறுகையில், உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியம் என்பது வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஈடுசெய்யத் தேவையானதன் அடிப்படையில் சுயாதீனமாக கணக்கிடப்படும் இங்கிலாந்தின் ஒரே ஊதிய விகிதம் ஆகும்.
வாழ்க்கைச் செலவின் அடிப்படையில் ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுவதால், வாழ்க்கை ஊதிய அறக்கட்டளையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு முதலாளியிடம் பணிபுரியும் 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அனைவரும் இலண்டன் வாழ்க்கை ஊதியம் பெற தகுதியுடையவர்கள்.
தற்போது 16,000-க்கும் மேற்பட்ட முதலாளிகள் வாழ்க்கை ஊதியத்தை வழங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர். சவாலான பொருளாதாரச் சூழல் இருந்தபோதிலும், கடந்த ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட 2,500 புதிய அங்கீகாரங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலாளிகள், தங்கள் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும், அத்துடன் துப்புரவுப் பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக் காவலர்கள் போன்ற மூன்றாம் தரப்பு ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் கூட குறைந்தபட்சம் உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியத்தை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ளனர்.
இங்கிலாந்து முழுவதும் உள்ள ஊழியர்களில் ஏழு பேரில் ஒருவர் இப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ஊதிய முதலாளியிடம் பணியாற்றுகிறார்.
இருப்பினும், குறைந்த ஊதியம் பெறும் தொழிலாளர்களுக்கு இது இன்னும் கடினமான நேரமாகவே உள்ளது, ஏனெனில் 4.5 மில்லியன் மக்கள் இன்னும் உண்மையான வாழ்க்கை ஊதியத்தை விட குறைவாகவே சம்பாதித்து, வறுமையின் பிடியில் இருந்து விடுபட போராடுகிறார்கள்.