உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வி, ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்கா புதிய தடை!

அமெரிக்கா, ரஷ்யாவின் இரண்டு மிகப்பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான ரோஸ்நெஃப்ட் (Rosneft) மற்றும் லுகோயில் (Lukoil) ஆகியவற்றை இலக்காகக் கொண்ட புதிய தடைகளை அறிவித்துள்ளது.
உக்ரைனில் ஓர் அமைதி ஒப்பந்தத்திற்காக மாஸ்கோவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் முயற்சியாக இந்தத் தடைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
நேட்டோ பொதுச் செயலாளர் மார்க் ரூட் (Mark Rutte) உடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து விவாதித்த பிறகு, ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் பேசுகையில், “ஒவ்வொரு முறையும் நான் விளாடிமிர் உடன் பேசும்போது, எனக்கு நல்ல உரையாடல்கள் நடக்கின்றன, ஆனால் அவை எங்கும் செல்வதில்லை” என்று கூறினார்.
புடாபெஸ்டில் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் உடனான திட்டமிடப்பட்ட சந்திப்பு காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று டிரம்ப் கூறிய ஒரு நாள் கழித்து இந்தத் தடைகள் அறிவிப்பு வந்தது.
ஓவல் அலுவலகத்தில் ரூட் உடன் பேசிய டிரம்ப், அமைதியை ஏற்படுத்துவதில் புடின் தீவிரமாக இல்லை என்று விமர்சித்தார். தடைகள் ஒரு திருப்புமுனையை உருவாக்க உதவும் என்று அவர் நம்புவதாகவும் கூறினார்.
“நான் இதுவே சரியான நேரம் என்று உணர்ந்தேன். நாங்கள் நீண்ட காலம் காத்திருந்தோம்,” என்று டிரம்ப் கூறினார். அவர் இந்தத் தடைகள் தொகுப்பை “மிகப்பெரியது” என்று அழைத்ததுடன், ரஷ்யா போரை நிறுத்த ஒப்புக்கொண்டால் அவற்றை விரைவாகத் திரும்பப் பெறலாம் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அமெரிக்க கருவூலச் செயலாளர் ஸ்காட் பெசென்ட் (Scott Bessent), “புடினின் இந்த அர்த்தமற்ற போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவர மறுத்ததால்” புதிய தடைகள் தேவை என்று கூறினார்.
இந்த எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கிரெம்ளினின் “போர் இயந்திரத்திற்கு” நிதியளிக்கின்றன. “இப்போது கொலையை நிறுத்தி, உடனடியாக போர்நிறுத்தம் செய்ய வேண்டிய நேரம் இது,” என்று பெசென்ட் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.