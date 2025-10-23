புடினைத் தடுக்கும் முயற்சியில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி இடையே தீவிரமடையும் ஒத்துழைப்பு

நேட்டோவை வலுப்படுத்தும் முயற்சியிலும், ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடினை தடுக்கும் முயற்சியிலும், இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனியின் பாதுகாப்பு செயலாளர்கள் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க உள்ளனர் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்புக்கான டிரினிட்டி ஹவுஸ் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவாவதை முன்னிட்டு, ஜான் ஹீலி மற்றும் போரிஸ் பிஸ்டோரியஸ் ஆகியோர், வியாழக்கிழமை அன்று RAF Lossiemouth இல் RAF Poseidon P-8A கடல் ரோந்து விமானத்தில் (maritime patrol aircraft) ஒரு செயல்பாட்டு விமானத்தில் இணைவார்கள்.
இந்த P-8A ஆனது எதிரிகளின் கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களைக் கண்டறிந்து, அடையாளம் கண்டு, கண்காணிக்கவும், பாதுகாக்கவும் முடியும்.
புதிய ஐந்தாவது டிரினிட்டி ஹவுஸ் கலங்கரை விளக்கம் திட்டம், இங்கிலாந்தின் புதிய சைபர் மற்றும் நிபுணர் செயல்பாட்டுக் கட்டளை (CSOC) மற்றும் ஜெர்மன் சைபர் மற்றும் தகவல் டொமைன் சேவை ஆகியவை முன்பை விட நெருக்கமாக இணைந்து செயல்பட அனுமதிக்கும். இது தரவு, உளவுத்துறை மற்றும் செயல்பாட்டுக் கருவிகளை தங்களுக்குள்ளும் நேட்டோ நட்பு நாடுகளுடனும் பாதுகாப்பாகப் பகிர வழிவகுக்கும்.
சைபர் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், நிகழ்நேரத்தில் தகவல்களைப் பகிர அனுமதிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான கிளவுட் நெட்வொர்க்கை (secure cloud network) உருவாக்குவதும் இந்த ஒத்துழைப்பில் அடங்கும்.
இங்கிலாந்தும் ஜெர்மனியும் நேட்டோவின் தளவாடங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நெட்வொர்க்குகளை சைபர் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாக்க மேலும் கடினமாக உழைக்கின்றன.
வட அட்லாண்டிக்கில் ரஷ்யாவிற்கு எதிராகப் பாதுகாக்க எதிர்கால கூட்டு நடவடிக்கைக்கு முன்னதாக, Deutsche Marine’s (ஜெர்மன் கடற்படை) P-8A விமானங்களில் ஒன்று, வரவிருக்கும் மாதங்களில் முதல்முறையாக Lossiemouth ஐப் பார்வையிடும்.