WhatsApp
Thursday, October 23, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு...
by இளவரசி
புடினைத் தடுக்கும் முயற்சியில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி இடையே தீவிரமடையும்...
by இளவரசி
உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வி, ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தை தாக்கவுள்ள பெஞ்சமின் புயல்: காற்று மற்றும் கனமழைக்கான மஞ்சள்...
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
பெண்கள் Hand Bag எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும்? 💼
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
தமிழ்த் திரையுலகில் சிவாஜி கணேசனின் வாழ்க்கை
by சுகி 

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன

கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன

ரோயல் மின்ட் அறிவித்துள்ளதன் படி, கிங் சார்லஸின் உருவப்படத்தைக் கொண்ட முதல் 5p நாணயங்கள் இங்கிலாந்து முழுவதும் புழக்கத்திற்கு வரத் தொடங்கியுள்ளன. மொத்தம் 23.2 மில்லியன் கிங் சார்லஸ் 5p நாணயங்கள் தற்போது புழக்கத்திற்குள் வந்துள்ளன.

இந்த நாணயங்கள், ஒக்டோபர் 2023 இல் அச்சிடப்பட்டு, திகதியிடப்பட்டவை. 5p நாணயத்திற்கான தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக இவை வெளியிடப்படுகின்றன.

இது 5p நாணயத்தில் மன்னரின் அதிகாரப்பூர்வ உருவப்படம் இடம்பெற்று புழக்கத்தில் நுழைவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதன் மூலம் நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அன்றாட மாற்றங்களில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாணயங்களைக் கண்டறிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

கிங் சார்லஸின் உருவப்படம் 2022 இல் UK நாணயங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, சேகரிப்பாளர்கள் புதிய அரச உருவம் பொறித்த நாணயங்களை ஆவலுடன் தேடி வருகின்றனர்.

புழக்கத்தில் உள்ள 24.605 பில்லியன் நாணயங்களில், கிங் சார்லஸ் நாணயங்கள் சுமார் 0.2% மட்டுமே என்று மின்ட் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த புதிய 5p நாணயம், நாணய வரிசையில் 50p மற்றும் £1 நாணயங்களைத் தொடர்ந்து புழக்கத்திற்கு வரும் மூன்றாவது நாணயமாகும்.

புதிய 5p நாணயங்கள், அதன் பின் பக்கத்தில் ஓக் மர இலை வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த வடிவமைப்பு, வனப்பகுதிகளில் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்கும் ஒரு வளமான வாழ்விடமாக ஓக் மரத்தின் பங்கைக் குறிக்கிறது.

ஓக் மரம் மன்னர்களுடன் நீண்டகாலமாகத் தொடர்புடையது, மேலும் இந்த வடிவமைப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான கிங் சார்லஸ் III இன் வாழ்நாள் அர்ப்பணிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

5p நாணயத்தின் வடிவமைப்பு மாறுவது “அரிதானது” என்றும், கடைசியாக 2008 இல் வடிவமைக்கப்பட்டது என்றும், எனவே 17 ஆண்டுகளில் ஒரு சிறிய நாணயத்தின் வடிவமைப்பு மாறுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் ரோயல் மின்ட் தெரிவித்துள்ளது.

நாடெங்கிலும் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மற்றும் வங்கிக் கிளைகள் மூலம் இந்த நாணயங்கள் கிடைக்கும். மேலும், “ஓக்” (oak) என்ற வார்த்தையை தங்கள் பெயரில் கொண்ட அல்லது நன்கு அறியப்பட்ட மரங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அஞ்சல் அலுவலகக் கிளைகளுக்கு ஒரு சிறப்பு அளவு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணி எலிசபெத் II இன் உருவம் பொறித்த இங்கிலாந்து நாணயங்கள் இன்னும் சட்டப்பூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும் என்பதுடன் அவையும் புழக்கத்தில் உள்ளன.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

புடினைத் தடுக்கும் முயற்சியில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி இடையே தீவிரமடையும்...

உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வி, ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது...

இங்கிலாந்தை தாக்கவுள்ள பெஞ்சமின் புயல்: காற்று மற்றும் கனமழைக்கான மஞ்சள்...

ஆசிய இளையோர் விளையாட்டு விழா | கடற்கரை கரப்பந்தாட்டத்தில் இலங்கைக்கு...

தர்மலிங்கம் சுரேஸ் பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவில் முன்னிலை | 5 மணிநேர விசாரணையின்...

பொலிஸ் அதிகாரிகள் என கூறி வீட்டிற்குள் நுழைந்து கொள்ளையிட்ட கும்பல்...

பிரபலமானவை

தீதும் நன்றும் | சிறுகதை ஆய்வுரை | ஜெயஶ்ரீ சதானந்தன்
ஹேர் டையால் புற்றுநோய் அபாயம்: எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்!
அமெரிக்கா நெருக்குதல்; ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதை குறைக்கும் இந்தியா!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா

ஆன்மீகம்

பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி
தீபாவளி தினத்தில் எந்த கடவுளை வணங்க வேண்டும்?
by இளவரசி
அழகும் அறிவும் இணைந்த ராசி பெண்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளி விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்!
by இளவரசி
கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?
by இளவரசி

மகளிர்

தீபாவளிக்கு வீட்டை சுத்தம் செய்வோருக்கான சில குறிப்புகள்
by இளவரசி
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு உகந்த பலகாரங்கள்!
by இளவரசி
தீபாவளியை எப்படி கொண்டாடுவது?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் ஸ்டைலாக காட்சியளிக்க சில டிப்ஸ்! ☔
by இளவரசி
உள்ளாடைகளை துவைப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி

சமையல்

தீபாவளி ஸ்பெஷல் தேங்காய்ப்பால் அல்வா!
by இளவரசி
செட்டிநாடு மஷ்ரூம் சுக்கா!
by இளவரசி
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
முட்டை கிரேவி செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி

மருத்துவம்

மன அழுத்தத்தின் ஐந்து அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
🕒 உடலின் உறுப்பு கடிகாரம்!
by இளவரசி
டீயை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடித்தல் அபாயம்!
by இளவரசி
🍳 முட்டையும் இதய ஆரோக்கியமும் ❤️
by இளவரசி
எடையை குறைக்க க்ரீன் டீயுடன் தேன்!
by இளவரசி

சினிமா

தமிழ்த் திரையுலகில் சிவாஜி கணேசனின் வாழ்க்கை

by சுகி 
விஷால் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் ‘மகுடம்’
by பூங்குன்றன்
சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர்கள் வெற்றி மாறன் – லிங்குசாமி இணைந்து வெளியிட்ட ‘வள்ளுவன்’ ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
‘நடன புயல்’ பிரபுதேவா வெளியிட்ட மாஸ்டர் மகேந்திரனின் ‘பல்ஸ்’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More