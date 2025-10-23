கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு வந்தன

ரோயல் மின்ட் அறிவித்துள்ளதன் படி, கிங் சார்லஸின் உருவப்படத்தைக் கொண்ட முதல் 5p நாணயங்கள் இங்கிலாந்து முழுவதும் புழக்கத்திற்கு வரத் தொடங்கியுள்ளன. மொத்தம் 23.2 மில்லியன் கிங் சார்லஸ் 5p நாணயங்கள் தற்போது புழக்கத்திற்குள் வந்துள்ளன.
இந்த நாணயங்கள், ஒக்டோபர் 2023 இல் அச்சிடப்பட்டு, திகதியிடப்பட்டவை. 5p நாணயத்திற்கான தேவை அதிகரித்ததன் காரணமாக இவை வெளியிடப்படுகின்றன.
இது 5p நாணயத்தில் மன்னரின் அதிகாரப்பூர்வ உருவப்படம் இடம்பெற்று புழக்கத்தில் நுழைவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதன் மூலம் நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் அன்றாட மாற்றங்களில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாணயங்களைக் கண்டறிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.
கிங் சார்லஸின் உருவப்படம் 2022 இல் UK நாணயங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து, சேகரிப்பாளர்கள் புதிய அரச உருவம் பொறித்த நாணயங்களை ஆவலுடன் தேடி வருகின்றனர்.
புழக்கத்தில் உள்ள 24.605 பில்லியன் நாணயங்களில், கிங் சார்லஸ் நாணயங்கள் சுமார் 0.2% மட்டுமே என்று மின்ட் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த புதிய 5p நாணயம், நாணய வரிசையில் 50p மற்றும் £1 நாணயங்களைத் தொடர்ந்து புழக்கத்திற்கு வரும் மூன்றாவது நாணயமாகும்.
புதிய 5p நாணயங்கள், அதன் பின் பக்கத்தில் ஓக் மர இலை வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த வடிவமைப்பு, வனப்பகுதிகளில் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்கும் ஒரு வளமான வாழ்விடமாக ஓக் மரத்தின் பங்கைக் குறிக்கிறது.
ஓக் மரம் மன்னர்களுடன் நீண்டகாலமாகத் தொடர்புடையது, மேலும் இந்த வடிவமைப்பு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான கிங் சார்லஸ் III இன் வாழ்நாள் அர்ப்பணிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
5p நாணயத்தின் வடிவமைப்பு மாறுவது “அரிதானது” என்றும், கடைசியாக 2008 இல் வடிவமைக்கப்பட்டது என்றும், எனவே 17 ஆண்டுகளில் ஒரு சிறிய நாணயத்தின் வடிவமைப்பு மாறுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் ரோயல் மின்ட் தெரிவித்துள்ளது.
நாடெங்கிலும் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகங்கள் மற்றும் வங்கிக் கிளைகள் மூலம் இந்த நாணயங்கள் கிடைக்கும். மேலும், “ஓக்” (oak) என்ற வார்த்தையை தங்கள் பெயரில் கொண்ட அல்லது நன்கு அறியப்பட்ட மரங்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள அஞ்சல் அலுவலகக் கிளைகளுக்கு ஒரு சிறப்பு அளவு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராணி எலிசபெத் II இன் உருவம் பொறித்த இங்கிலாந்து நாணயங்கள் இன்னும் சட்டப்பூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும் என்பதுடன் அவையும் புழக்கத்தில் உள்ளன.