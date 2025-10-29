அமெரிக்கா – சீனா வர்த்தக உடன்பாடுக்கான ஒப்புதல்: டிரம்ப் – ஜி ஜின்பிங் சந்திப்புக்கு முன்னதாக அறிவிப்பு

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங் ஆகியோர் சந்திப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக, அமெரிக்காவும் சீனாவும் ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கான கட்டமைப்பை ஒப்புக்கொண்டுள்ளன.
இந்த ஒப்பந்தக் கட்டமைப்பானது, மலேசியாவில் நடைபெற்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு உச்சிமாநாட்டுக்கு மத்தியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (26) உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்த உடன்பாட்டின் விளைவாக, நவம்பர் 1ஆம் திகதி முதல் சீன இறக்குமதிகள் மீது 100% கட்டணங்களை விதிக்கும் அச்சுறுத்தல் அகற்றப்படும் என்று கருவூலச் செயலாளர் ஸ்காட் பெசென்ட் (Scott Bessent) தெரிவித்தார். மேலும், அமெரிக்காவில் TikTok விற்பனை தொடர்பான “இறுதி ஒப்பந்தமும்” இதில் அடங்கும்.
அமெரிக்காவுடனான தற்போதைய கட்டணம் நவம்பர் 1 அன்று காலாவதியான பிறகும் நீட்டிக்கப்படும் என்று தாம் எதிர்பார்ப்பதாக பெசென்ட் கூறினார். மேலும், இந்த உடன்பாட்டின் நிபந்தனைகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், அமெரிக்க சோயா பீன் விவசாயிகளுக்கு இது மிகவும் சாதகமாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இந்தச் சமாதானத்தின் ஒரு பகுதியாக, சீனா, போர் விமானங்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் மின்சார வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் கனிமங்கள் மீதான ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை ஒரு வருடத்திற்கு ‘தாமதப்படுத்த’ ஒப்புக்கொண்டதாக பெசென்ட் கூறினார்.
சீனா, அமெரிக்க சோயா பீன்ஸை கணிசமான அளவில் மீண்டும் கொள்முதல் செய்யத் தொடங்கும் என்று பெசென்ட் எதிர்பார்க்கிறார்.
2024ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவின் மொத்த ஏற்றுமதியான $24 பில்லியனில் (£18 பில்லியன்) பாதியை இறக்குமதி செய்த அமெரிக்காவின் மிகப்பெரிய சோயா பீன் வாடிக்கையாளர் சீனா ஆகும். செப்டம்பர் மாதத்தில் சீனா, அமெரிக்க சோயா பீன்ஸை வாங்காமல், பிரேசில் மற்றும் அர்ஜென்டினாவிலிருந்து மூலப்பொருட்களைப் பெற்றிருந்தது.
இரு தரப்பினரும் சில தண்டனை நடவடிக்கைகளை இடைநிறுத்த ஒப்புக்கொண்டதாகவும், சீனாவிலிருந்து அரிய கனிமங்களுக்கான அதிக அணுகலைப் பெறுவதற்கான ஒரு “முன்னோக்கி செல்லும் பாதையை” கண்டறிந்ததாகவும் அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் (Jamieson Greer) தெரிவித்தார்.
சீனாவின் உயர்மட்ட வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தையாளர் லி செங்கங் (Li Chenggang), இரு தரப்பினரும் ஒரு ஆரம்ப உடன்பாட்டை எட்டியுள்ளதாகவும், அடுத்து அவர்கள் தத்தம் உள்நாட்டு ஒப்புதல் செயல்முறைகளுக்குச் செல்வார்கள் என்றும் கூறினார்.