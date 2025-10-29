WhatsApp
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

கத்திக்குத்து சம்பவம்: தலையிட முயன்ற நடைப்பயிற்சியாளர் உயிரிழப்பு
by இளவரசி
இங்கிலாந்து உள்நாட்டு விமான சேவை நிறுவனம் செயல்பாடுகளை நிறுத்தியது; அனைத்து...
by இளவரசி
இஸ்ரேல்-ஹமாஸ் போர்நிறுத்தம் சின்னாபின்னம்: இஸ்ரேலிய வான்வழித் தாக்குதலில் 9 பேர்...
by இளவரசி
அமெரிக்கா – சீனா வர்த்தக உடன்பாடுக்கான ஒப்புதல்: டிரம்ப் –...
by இளவரசி
கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
மீண்டும் இயக்குநராகி இருக்கும் போஸ் வெங்கட்
by பூங்குன்றன்

இங்கிலாந்து உள்நாட்டு விமான சேவை நிறுவனம் செயல்பாடுகளை நிறுத்தியது; அனைத்து விமானங்களும் இரத்து

இங்கிலாந்து உள்நாட்டு விமான சேவை நிறுவனம் செயல்பாடுகளை நிறுத்தியது; அனைத்து விமானங்களும் இரத்து

written by இளவரசி 1 minutes read
இங்கிலாந்து உள்நாட்டு விமான சேவை நிறுவனம் செயல்பாடுகளை நிறுத்தியது; அனைத்து விமானங்களும் இரத்து

உள்நாட்டு விமான நிறுவனமான ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் (Eastern Airways) தனது செயல்பாடுகளை நிறுத்தியுள்ளது. மேலும், அதன் அனைத்து விமானங்களும் இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

பிராந்திய சேவைகளை இங்கிலாந்து முழுவதும் உள்ள விமான நிலையங்களில் இருந்து இயக்கி வந்த இந்த விமான நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்கள், விமானங்கள் இயங்காததால் விமான நிலையங்களுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று இங்கிலாந்து சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி (CAA) வலியுறுத்தியுள்ளது.

இந்த விமான நிறுவனம் பறந்த இடங்களுள் அபர்டீன், ஹம்பர்சைட், லண்டன் கேட்விக், நியூக்வே, டீசைட் இன்டர்நேஷனல் மற்றும் விக்கி ஆகியவை அடங்கும்.

ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் மற்ற விமான நிறுவனங்கள், ரயில் அல்லது கோச் ஆப்பரேட்டர்கள் மூலம் தங்கள் சொந்த மாற்றுப் பயண ஏற்பாடுகளைச் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

திங்கட்கிழமை காலை ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் (UK) லிமிடெட் நிறுவனம் உயர் நீதிமன்றத்திற்குள் (High Court) உள்ள இன்சால்வென்சி மற்றும் கம்பெனிகள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு நிர்வாகியை நியமிக்கும் நோக்கம் குறித்த அறிவிப்பை தாக்கல் செய்தது.

CAA இன் நுகர்வோர் மற்றும் சந்தை இயக்குனர் செலினா சாதா, ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் வாடிக்கையாளர்கள் சமீபத்திய தகவல்களுக்கு சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டின் இணையதளத்தைப் பார்க்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஒக்டோபர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய திகதிகளில், இலண்டன் மற்றும் வடகிழக்கு ரயில்வே (London and North Eastern Railway), ஸ்காட்ரைல் (ScotRail), டிரான்ஸ்பென்னைன் எக்ஸ்பிரஸ் (TransPennine Express) மற்றும் நோர்தர்ன் (Northern) ஆகிய ரயில் நிறுவனங்கள் ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் ஊழியர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருத்தமான வழித்தடங்களில் இலவச நிலையான வகுப்பு பயணத்தை வழங்கும் என்று இங்கிலாந்து சிவில் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஆதரவைப் பெற, ஊழியர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் ஈஸ்டர்ன் ஏர்வேஸ் ஊழியர் அடையாள அட்டை, போர்டிங் பாஸ் அல்லது விமான உறுதிப்படுத்தலை நிலைய ஊழியர்களிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

