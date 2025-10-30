‘ரசாயனத் தொடர்பு’ காரணமாக ஒரு வயது குழந்தை மரணம் – இரண்டு பேர் கைது

கிழக்கு இலண்டனில் உள்ள ஒரு வீட்டில் ரசாயனங்களுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டதாகக் கருதப்படும் ஒரு வயது குழந்தை இறந்த வழக்கில், கொலைக்குற்றம் (manslaughter) செய்ததாகச் சந்தேகத்தின் பேரில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் 41 வயதான ஒரு ஆணும், 26 வயதான ஒரு பெண்ணும் ஆவர். ஆனால், கைது செய்யப்பட்ட இந்த இருவரும் இறந்த ஒரு வயதுக் குழந்தைக்குத் தெரிந்தவர்கள் அல்ல என்று பெருநகர பொலிஸார் (Met Police) தெரிவித்துள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் தொடர்ந்து விசாரிக்கப்படுகின்றனர்.
நியூஹாம், அப்டன் பார்க், பார்கிங் ரோட்டில் உள்ள ஒரு வீட்டில் ரசாயன வாசனை வீசியதாக இரண்டு பெரியவர்கள், இறந்துபோன குழந்தை மற்றும் ஆறு வயதுடைய மற்றொரு குழந்தை ஆகியோர் மருத்துவமனைக்குச் சென்றதைத் தொடர்ந்து, செவ்வாயன்று இலண்டன் தீயணைப்புப் படையினர் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டனர்.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது. இருப்பினும், மற்றவர்கள் (இரண்டு பெரியவர்கள் மற்றும் ஆறு வயது குழந்தை) உயிர் ஆபத்தான நிலையில் இல்லை என்று பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ரசாயனங்கள் தொடர்பான சம்பவமாக இருந்ததால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து சுமார் 12 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர். இந்தச் சம்பவம் பயங்கரவாதம் தொடர்பானது அல்ல என்றும் நம்பப்படுகிறது.