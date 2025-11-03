WhatsApp
Monday, November 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் – குறைந்தது...
by இளவரசி
ரயில் கத்திக்குத்துக்குப் பிறகு நபர் மீது 10 கொலை முயற்சி...
by இளவரசி
இலண்டன் ரயில் கத்திக்குத்து சம்பவம் பயங்கரவாதம் அல்ல; விசாரணை தொடர்கிறது!
by இளவரசி
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
by இளவரசி
கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!
by இளவரசி
யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி
by பூங்குன்றன்
சிறையில் வாடும் தமிழ் அரசியல்கைதிகளின் விடுவிப்புத் தொடர்பில் ஆராய்வு
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இலண்டன் ரயில் கத்திக்குத்து சம்பவம் பயங்கரவாதம் அல்ல; விசாரணை தொடர்கிறது!

இலண்டன் ரயில் கத்திக்குத்து சம்பவம் பயங்கரவாதம் அல்ல; விசாரணை தொடர்கிறது!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பயங்கரவாதம் அல்ல

இங்கிலாந்து – கேம்பிரிஜ்ஷாயர் (Cambridgeshire) பகுதியில் ரயிலில் நேர்ந்த கத்திக்குத்துத் தாக்குதல் பயங்கரவாதச் சம்பவம் அல்ல என்று பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.

கைதான சந்தேகநபர்கள் இருவரும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது.

ஒருவர் கறுப்பினத்தைச் சேர்ந்த 32 வயது இளைஞன். இன்னொருவர் கரீபியன் வம்சாவளி கொண்ட 35 வயது இளைஞன் ஆவார்.

குறித்த இருவரும் சனிக்கிழமையன்று இலண்டனுக்குச் சென்றுகொண்டிருந்த ரயிலில் தாக்குதல் நடத்தியதாக நம்பப்படுகிறது.

அதில் 10 பேர் காயமுற்றனர். அவர்களில் 9 பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர்.

இவர்களில் கரீபியன் இளைஞன் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கும் சம்பவத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.

இங்கிலாந்து இளைஞன் மீது மட்டுமே சந்தேகம் இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

என்ன நடந்தது என்பதைக் கண்டறிய அவர்கள் விசாரணையைத் தொடர்கின்றனர்.

சந்தேகநபர், இலண்டன் நோக்கிச் செல்லும் ரயிலில் பீட்டர்பரோ (Peterborough)வட்டாரத்தில் ஏறினார். அது லண்டனிலிருந்து 160 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது.

அப்போது சந்தேகநபர் 11 பேரைக் கத்தியால் குத்தியதாக நம்பப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் – குறைந்தது...

ரயில் கத்திக்குத்துக்குப் பிறகு நபர் மீது 10 கொலை முயற்சி...

சிறையில் வாடும் தமிழ் அரசியல்கைதிகளின் விடுவிப்புத் தொடர்பில் ஆராய்வு

சம்பூர் ஆலங்குளம் மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் சிரமதானம்

சீதையம்மன் ஆலயத்தில் உண்டியல்கள் திருட்டு

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக்...

பிரபலமானவை

அகதியின் வானம் | பாலா சயந்தன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை

ஆன்மீகம்

கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி
பசு சிலையின் பின்னால் உள்ள ஆன்மீக அர்த்தம்
by இளவரசி

மகளிர்

மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி
இந்தச் செடிகள் இருந்தால்.. பாம்புகள் உங்கள் வீட்டுக்கு வராது! 🐍🌿
by இளவரசி
பெண்கள் Hand Bag எவ்வாறு தேர்வு செய்ய வேண்டும்? 💼
by இளவரசி

சமையல்

உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
by இளவரசி
🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி
மழை நேர மட்டன் கொத்துக்கறி 🌧️🍛
by இளவரசி

மருத்துவம்

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி

by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மெடிக்கல் கிரைம் திரில்லராக உருவாகி இருக்கும் ‘அதர்ஸ்’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கௌஷிக் ராமின் ‘கிறிஸ்டினா கதிர்வேலன்’ படத்தின் இசை
by பூங்குன்றன்
சிலம்பரசனின் குரலில் வெளியான ‘ஆரோமலே’ பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More