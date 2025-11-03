WhatsApp
Monday, November 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் – குறைந்தது...
ரயில் கத்திக்குத்துக்குப் பிறகு நபர் மீது 10 கொலை முயற்சி...
இலண்டன் ரயில் கத்திக்குத்து சம்பவம் பயங்கரவாதம் அல்ல; விசாரணை தொடர்கிறது!
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!
யோகிபாபுவுடன் கூட்டணி அமைத்த சுரேஷ் ரவி
சிறையில் வாடும் தமிழ் அரசியல்கைதிகளின் விடுவிப்புத் தொடர்பில் ஆராய்வு
ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் – குறைந்தது 20 பேர் பலி, நூற்றுக்கணக்கானோர் காயம்

ஆப்கானிஸ்தானில் 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் – குறைந்தது 20 பேர் பலி, நூற்றுக்கணக்கானோர் காயம்

written by இளவரசி
வடக்கு ஆப்கானிஸ்தான் நகரமான மசார்-இ ஷெரீஃப் அருகே திங்கள்கிழமை அதிகாலை 6.3 ரிக்டர் அளவிலான சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது, இதில் குறைந்தது 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர், நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர் மற்றும் நகரின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நீல மசூதி சேதமடைந்தது, மேலும் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

புனிதத் தலங்கள் மற்றும் வரலாற்றுத் தலங்களுக்குப் பெயர் பெற்ற சுமார் 523,000 மக்கள் வசிக்கும் மசார்-இ ஷெரீஃப் அருகே 28 கிமீ (17.4 மைல்) ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதிக்கு அருகில் உள்ள தாஷ்குர்கான் மாவட்டத்தில் உயிர் பிழைத்த முகமது ரஹீம், பூமி சுமார் 15 வினாடிகள் கடுமையாக அதிர்ந்ததாகக் கூறினார்.

“நாங்கள் இறுதியாக வெளியே வந்தபோது, ​​காற்றில் அதிக தூசி இருந்ததால் எதையும் பார்க்க முடியவில்லை,” என்று அவர் இடிந்து விழுந்த கட்டிடத்தின் முன் நின்று ராய்ட்டர்ஸிடம் கூறினார்.

இடிபாடுகளில் சிக்கிய அவரது தாயார் மற்றும் சகோதரர் இருவரும் இறுதியில் மீட்புப் பணியாளர்கள் மற்றும் பிற உள்ளூர்வாசிகளால் மீட்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.

குறைந்தது 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 500 க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் என்று சுகாதார அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷர்பத் ஜமான் கூறினார், ஆனால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பால்க் மற்றும் சமங்கன் மாகாணங்களில் உள்ள தொலைதூர கிராமங்களை மீட்புக் குழுக்கள் அடைந்ததால், இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இளவரசி

