புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் தீப்பிழம்பாக நொறுங்கிய விமானம்; குறைந்தது ஏழு பேர் பலி

அமெரிக்காவின் கென்டக்கி மாகாணத்தில் உள்ள லூயிஸ்வில் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் UPS நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான ஒரு சரக்கு விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி, வெடித்ததில் குறைந்தது ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். இந்தச் சம்பவம் நவம்பர் 4, செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்றது.
விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில் இருந்த மூன்று பணியாளர்கள் உட்பட குறைந்தது ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என்று கென்டக்கி ஆளுநர் ஆண்டி பெஷியர் தெரிவித்தார்.
தரையில் இருந்த 11 பேர் காயமடைந்தனர். காயமடைந்த சில உயிர் பிழைத்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க காயங்களைச் சந்தித்திருந்தனர்.
லூயிஸ்வில் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, அருகிலுள்ள ஒரு தொழில்துறைப் பகுதியில் இந்த விபத்து நடந்தது.
விமானப் போக்குவரத்து நிர்வாகம் அளித்த தகவலின்படி, UPS விமானம் 2976, நவம்பர் 4 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று உள்ளூர் நேரம் மாலை 5:15 மணியளவில் புறப்பட்ட பின்னர் விபத்துக்குள்ளானது.
விபத்துக்குள்ளான விமானம் ஒரு MD-11 ரக சரக்கு விமானம் ஆகும். FAA ஆவணங்களின்படி, இந்த விமானம் 34 ஆண்டுகள் பழமையானது.
இந்த முப்பெரும் என்ஜின் கொண்ட விமானம் ஹொனலுலு நோக்கி 8.5 மணி நேரப் பயணத்திற்காக எரிபொருள் நிரப்பப்பட்டிருந்தது.
விமானம் புறப்படும்போது அதில் தீப்பிழம்புகள் தெரிந்ததாகவும், தரையில் மோதியவுடன் ஒரு பெரிய தீப்பிழம்பு வெடித்ததாகவும் காணொளி பதிவுகள் காட்டின.