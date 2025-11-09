WhatsApp
Sunday, November 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

தென்கொரியாவில் கொதிகலன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது: மூன்றாவது சடலம் மீட்பு;...
by இளவரசி
செனோடேபில் இரண்டு நிமிட மௌனத்திற்கு தலைமை தாங்கும் இங்கிலாந்து மன்னர்
by இளவரசி
ஐ.எஸ். குழுக்களை குறிவைத்து 71 பேர் கைது, வெடிபொருட்கள் மற்றும்...
by இளவரசி
இளம் நோயாளி மரணம்: ஒரு தசாப்தத்துக்கு பின்னர் மேலாளருக்கு தண்டனை
by இளவரசி
பர்மிங்காமில் பெண்ணை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் – நபர் மீது...
by இளவரசி
ராஜமாதா என்று அழைக்கப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்
by சுகி 
உள்ளச்சம் | சிறுகதை | விஜய் ரெங்கராஜன்
by சுகி 
இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்ஆசியா ஐ.எஸ். குழுக்களை குறிவைத்து 71 பேர் கைது, வெடிபொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

ஐ.எஸ். குழுக்களை குறிவைத்து 71 பேர் கைது, வெடிபொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

சிரியாவில் ஐ.எஸ். தீவிரவாதக் குழுக்களை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் போது 71 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

61 சோதனை நடவடிக்கைகளின்போது, வெடிபொருட்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. சிரிய உள்துறை அமைச்சகம் “துல்லியமான” உளவுத் தகவல்களின் அடிப்படையில் தாங்கள் செயல்பட்டதாக வெளிப்படுத்தியது.

கைது செய்யப்பட்டவர்களில் “பலர்” தேடப்படும் குற்றவாளிகள் என்றும், பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுடன் அவர்களை இணைக்கும் ஆதாரங்களை படைகள் பெற்றுள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தேடுதல் நடவடிக்கைகள், ஐ.எஸ். அமைப்பு புதிய தாக்குதல்களைத் தொடங்கத் திட்டமிடுவதாக வந்த தகவல்களை அதிகாரிகள் இடைமறித்ததைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டதாக சிரிய அரபு செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கை, “பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கும், நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் குடிமக்களை இலக்கு வைக்கும் சதிகளுக்கு முகம் கொடுப்பதற்கும்” நடக்கும் தேசிய முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

“தற்போதுள்ள முக்கிய அச்சுறுத்தல் என்னவென்றால், ஐ.எஸ். தன்னை மறுசீரமைத்துக் கொள்ளவும், குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கவும் முயற்சிப்பதாகும்” என உள்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் Nour al Din al Baba, கூறியுள்ளார்.

இந்தச் சோதனைகள் நடைபெறும் அதே நேரத்தில், சிரிய ஜனாதிபதி அஹ்மத் அல் ஷராஆ, வாஷிங்டனுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அங்கு அவர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புடன் ஒரு சந்திப்பில் பங்கேற்கிறார், மேலும் சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் ISIS என்றும் அழைக்கப்படும் ஐ.எஸ். அமைப்பிற்கு எதிரான கூட்டணியில் அவர் இணைவார்.

முன்னாள் ஜனாதிபதி பஷார் அல் அசாத் 25 ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த பிறகு, கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியேற்றப்பட்டு, அவரது ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த பிறகு ரஷ்யாவுக்குத் தப்பிச் சென்றார்.

அதன்பிறகு, அல் ஷராஆவின் இடைக்கால நிர்வாகம் பாதுகாப்பை மீட்டெடுக்கவும், பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தவும், சர்வதேசப் பங்காளிகளுடன் ஒத்துழைக்கவும் முயன்று வருகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தென்கொரியாவில் கொதிகலன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது: மூன்றாவது சடலம் மீட்பு;...

செனோடேபில் இரண்டு நிமிட மௌனத்திற்கு தலைமை தாங்கும் இங்கிலாந்து மன்னர்

இளம் நோயாளி மரணம்: ஒரு தசாப்தத்துக்கு பின்னர் மேலாளருக்கு தண்டனை

பர்மிங்காமில் பெண்ணை கத்தியால் குத்திய சம்பவம் – நபர் மீது...

லைவ்போய் கிண்ணத்துக்கான 20 வயதின்கீழ் கால்பந்தாட்ட இறுதியில் ஸாஹிரா –...

அமெரிக்க விஞ்ஞானி ஜேம்ஸ் வாட்சன் காலமானார்!

பிரபலமானவை

இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட்
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை
பட்டுப் புடவையை அடையாளம் காண்பது எப்படி?

ஆன்மீகம்

சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி
கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
by இளவரசி
கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?
by இளவரசி
மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி
மன உளைச்சலைத் தவிர்க்கும் சில நெறிமுறைகள் 🤝🏻
by இளவரசி

சமையல்

சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
by இளவரசி
🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி
சுவையான கத்திரிக்காய் வறுவல்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

ராஜமாதா என்று அழைக்கப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்

by சுகி 
இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘லஷ்மி காந்தன் கொலை வழக்கு’ படத் தொடக்க விழா
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின் டீசர்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More