மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’ என மறுப்பு

WhatsApp
Monday, November 10, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’...
by இளவரசி
பிபிசி தலைமை இயக்குநர் டிம் டேவி, செய்தித் துறை தலைமை...
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் பெண்கள் வெற்றி பெறலாம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி
‘அலையோடு நீராடு’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
குளோபல் ஸ்டார்’ ராம் சரண் நடிக்கும் ‘பெத்தி’ படத்தின் முதல்...
by பூங்குன்றன்
கிழக்கு பல்கலைக்கழக திருகோணமலை வளாகத்தில் திரையிடப்பட்டது “FOOTPRINT” ஆவணப்படம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’ என மறுப்பு

மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’ என மறுப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா

ஜெனரல் Z இளைஞர்களின் எழுச்சியைத் தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் மைக்கேல் ரான்ட்ரியானிரினா, இது ஒரு இராணுவச் சதிப்புரட்சி அல்ல என்று மறுத்துள்ளார்.

முன்னாள் தலைவர் ஆண்ட்ரி ராஜோலினா நாட்டை விட்டு வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, இராணுவப் பிரிவான CAPSAT-ஐச் சேர்ந்த இவர், கடந்த மாதம் இந்தத் தீவு தேசத்தின் ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றார்.

ஸ்கை நியூஸ் தளத்தின் ஆப்பிரிக்கச் செய்தியாளர் யூஸ்ரா எல்பகிர் புதிய தலைவருடன் நேர்காணல் கண்டார். தான் தற்போதுள்ள நிலை “மலகாசி மக்களுக்கு ஆழ்ந்த வறுமையிலிருந்து உதவவும் ஆதரவளிக்கவும் இந்தப் பதவிக்கு வந்திருப்பது ஒரு பெரிய மரியாதை” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

முன்னாள் தலைவர் ஆண்ட்ரி ராஜோலினாவை வெளியேறத் தூண்டிய இந்த எழுச்சி, மின்வெட்டு மற்றும் நீர்ப் பற்றாக்குறைகளைக் கண்டித்து நடந்தது.

இந்தப் பற்றாக்குறைகள், வறுமையில் வாடும் இந்தத் தீவு தேசத்தில் அரசாங்கத்தின் ஊழலைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்தப் போராட்டங்களில் குறைந்தது 22 போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

பிபிசி தலைமை இயக்குநர் டிம் டேவி, செய்தித் துறை தலைமை...

‘அலையோடு நீராடு’ கவிதை நூல் பற்றிய பார்வை | கேசுதன்

கிழக்கு பல்கலைக்கழக திருகோணமலை வளாகத்தில் திரையிடப்பட்டது “FOOTPRINT” ஆவணப்படம்

பெருந்தோட்ட மக்களின் அடிப்படை சம்பளம் அதிகரிக்கப்படுமா? ஜீவன் கேள்வி

நாட்டின் பலகட்சி முறைக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியிருப்பது எதிர்க்கட்சியே – பிரதமர்...

தென்கொரியாவில் கொதிகலன் கோபுரம் இடிந்து விழுந்தது: மூன்றாவது சடலம் மீட்பு;...

பிரபலமானவை

இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட்
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை
பட்டுப் புடவையை அடையாளம் காண்பது எப்படி?

ஆன்மீகம்

பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
by இளவரசி
சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி
கை ஜோதிடம் கூறுவது என்ன? ✋
by இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்
by இளவரசி
ஆன்மீகத்திற்கும் யோகாவுக்கும் உள்ள தொடர்பு 🧘‍
by இளவரசி

மகளிர்

சுய தொழிலை பெண்கள் கற்றுக்கொள்வதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்
by இளவரசி
கண்களுக்கு மஸ்காரா பயன்படுத்துவதால் ஆபத்தா?
by இளவரசி
மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்கள்! 💔
by இளவரசி
இரவில் பிரா 👙 அணியலாமா.. கூடாதா? 
by இளவரசி

சமையல்

கிராமத்து ஸ்டைல் சிக்கன் சுவை!
by இளவரசி
சத்தான, பாரம்பரிய கடலை கறி 🍛
by இளவரசி
உடல் எடையைக் குறைக்க உதவும் உணவு பட்டியல்!
by இளவரசி
🌿 கீரை வகை உணவுகள் சமைக்கும் போது இவற்றைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்
by இளவரசி
🍯 குலாப் ஜாமூன் டேஸ்டா வர சில டிப்ஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

பக்கவாதம் தொடர்பில் பரவும் தவறான தகவல்கள்!
by இளவரசி
ஓட்ஸ் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்! 🥣
by இளவரசி
உங்கள் வயதுக்கு எவ்வளவு நேரம் தூக்கம் தேவை?
by இளவரசி
35 வயதிற்குப் பிறகு கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஆரஞ் பழம் சாப்பிட்டலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

குளோபல் ஸ்டார்’ ராம் சரண் நடிக்கும் ‘பெத்தி’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
கிழக்கு பல்கலைக்கழக திருகோணமலை வளாகத்தில் திரையிடப்பட்டது “FOOTPRINT” ஆவணப்படம்
by பூங்குன்றன்
ராஜமாதா என்று அழைக்கப்படும் ரம்யா கிருஷ்ணன்
by சுகி 
இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More