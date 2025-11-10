மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் ரான்ட்ரியானிரினா: ‘இது சதிப்புரட்சி அல்ல’ என மறுப்பு

ஜெனரல் Z இளைஞர்களின் எழுச்சியைத் தொடர்ந்து ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய மடகாஸ்கரின் புதிய ஜனாதிபதி கர்னல் மைக்கேல் ரான்ட்ரியானிரினா, இது ஒரு இராணுவச் சதிப்புரட்சி அல்ல என்று மறுத்துள்ளார்.
முன்னாள் தலைவர் ஆண்ட்ரி ராஜோலினா நாட்டை விட்டு வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, இராணுவப் பிரிவான CAPSAT-ஐச் சேர்ந்த இவர், கடந்த மாதம் இந்தத் தீவு தேசத்தின் ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றார்.
ஸ்கை நியூஸ் தளத்தின் ஆப்பிரிக்கச் செய்தியாளர் யூஸ்ரா எல்பகிர் புதிய தலைவருடன் நேர்காணல் கண்டார். தான் தற்போதுள்ள நிலை “மலகாசி மக்களுக்கு ஆழ்ந்த வறுமையிலிருந்து உதவவும் ஆதரவளிக்கவும் இந்தப் பதவிக்கு வந்திருப்பது ஒரு பெரிய மரியாதை” என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
முன்னாள் தலைவர் ஆண்ட்ரி ராஜோலினாவை வெளியேறத் தூண்டிய இந்த எழுச்சி, மின்வெட்டு மற்றும் நீர்ப் பற்றாக்குறைகளைக் கண்டித்து நடந்தது.
இந்தப் பற்றாக்குறைகள், வறுமையில் வாடும் இந்தத் தீவு தேசத்தில் அரசாங்கத்தின் ஊழலைக் குறிப்பதாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்தப் போராட்டங்களில் குறைந்தது 22 போராட்டக்காரர்கள் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.