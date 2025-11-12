பிலிப்பைன்ஸில் ஒரு வார இடைவெளியில் இரண்டாவது சூறாவளி தாக்கியதில் 18 பேர் உயிரிழப்பு

பிலிப்பைன்ஸின் வடக்குப் பகுதிகளை ஒரு வார காலத்திற்குள் தாக்கிய இரண்டாவது சூறாவளியான Fung-wong (ஃபங்-வாங்)-ஆல் குறைந்தது 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஃபங்-வாங் சூறாவளி திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 11, 2025) வடமேற்கு பிலிப்பைன்ஸிலிருந்து வெளியேறியது. இந்த சூறாவளி வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளை ஏற்படுத்தியதுடன், மாகாணங்கள் முழுவதும் மின்சாரத்தை துண்டித்தது. இதன் விளைவாக, 1.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர்.
ஃபங்-வாங், பிலிப்பைன்ஸ் கடந்த வாரம் கல்மேகி சூறாவளியால் ஏற்பட்ட பேரழிவைச் சமாளித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் தாக்கியுள்ளது.
கல்மேகி சூறாவளியால் மத்திய மாகாணங்களில் குறைந்தது 232 பேர் உயிரிழந்தனர். கல்மேகி பின்னர் வியட்நாமைத் தாக்கியபோது அங்கு குறைந்தது ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர்.
கல்மேகி ஏற்படுத்திய விரிவான பேரழிவு மற்றும் ஃபங்-வாங்-ஆல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சேதம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, பிலிப்பைன்ஸ் ஜனாதிபதி ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் வியாழக்கிழமை அவசரகால நிலையை அறிவித்தார். ஃபங்-வாங் சூறாவளி பிலிப்பைன்ஸில் Uwan என்றும் அழைக்கப்பட்டது.
ஃபங்-வாங் சூப்பர் சூறாவளியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வடகிழக்கு Aurora மாகாணத்தில் கரையைத் தொட்டது. பிலிப்பைன்ஸில், மணிக்கு 185 கிமீ (115 மைல்) அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நீடித்த காற்றுடன் கூடிய வெப்பமண்டல சூறாவளிகள், தீவிர வானிலை இடையூறுகளின் அவசரத்தைக் குறிக்க, சூப்பர் சூறாவளி என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
கரையைத் தொட்டபோது, ஃபங்-வாங் சூறாவளி மணிக்கு 115 மைல் வரை நீடித்த காற்றையும், மணிக்கு 143 மைல் வேகத்தில் காற்றுச் சுழற்சியையும் கொண்டிருந்தது.
1,800 கிலோமீட்டர் (1,100 மைல்) அகலமுள்ள இந்த புயல், மலைகள் நிறைந்த வடக்கு மாகாணங்கள் மற்றும் விவசாய சமவெளிகளில் கடந்து சென்றபோது பலவீனமடைந்தது. பின்னர் அது La Union மாகாணத்திலிருந்து தென் சீனக் கடலை நோக்கிச் சென்றது.
ஃபங்-வாங் வடமேற்கு திசையில் தாய்வானை நோக்கிச் செல்லும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூறாவளி கரையைத் தொடுவதற்கு முன்பு 1.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் அவசரகால முகாம்களிலோ அல்லது உறவினர்களின் வீடுகளிலோ தங்கினர். திங்கட்கிழமை நிலவரப்படி, சுமார் 318,000 பேர் வெளியேற்ற மையங்களில் தங்கியிருந்தனர்.
இந்த சூறாவளியால் குறைந்தது 132 வடக்கு கிராமங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. ஒரு கிராமத்தில், வெள்ள நீர் வேகமாக உயர்ந்ததால் சில குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் கூரைகளில் சிக்கிக் கொண்டனர். மேலும், சுமார் 1,000 வீடுகள் சேதமடைந்தன என்று சிவில் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தின் (Office of Civil Defence) அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சூறாவளி கடந்து சென்றாலும், அதன் மழைப்பொழிவு வடக்கு லூசோன் (Luzon), பெருநகர மணிலா உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் இன்னும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று சிவில் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தின் பெர்னார்டோ ரஃபேலிடோ அலெஜான்ட்ரோ IV (Bernardo Rafaelito Alejandro IV) தெரிவித்தார்.
“இன்று (திங்கட்கிழமை) மீட்பு, நிவாரணம் மற்றும் பேரிடர்-பதில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்று அவர் கூறினார். வானிலை மேம்பட்டவுடன் நிலச்சரிவுகளால் தடைபட்ட சாலைகள் சீர் செய்யப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.