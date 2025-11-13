ரயில் நிலையத்தில் சிறுவனை மிரட்டி கொள்ளையடித்த நபர்கள்: சிசிடிவி வெளியானது

தெற்கு இலண்டன் ரயில் நிலையம் ஒன்றில் பதின்ம வயதுச் சிறுவனிடம் தொலைபேசியைக் கொள்ளையடித்து, ஐகிளவுட் (iCloud) கணக்கிலிருந்து வெளியேறும்படி கட்டாயப்படுத்திய இரு நபர்களின் படங்களை போக்குவரத்து பொலிஸார் வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் ஒக்டோபர் 9, வியாழன் அன்று இரவு சுமார் 9 மணியளவில் நடந்தது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன், பர்லி (Purley) மற்றும் கிளாப்பம் சந்திப்புக்கு (Clapham Junction) இடையே ரயிலில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தான்.
அப்போது, இரண்டு பேர் அவனை அணுகி, கத்தி வைத்திருப்பதாகக் குறிப்பால் உணர்த்தி, அவனது மொபைல் போனை ஒப்படைக்கக் கோரினர்.
இந்தச் சம்பவம் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு கிளாப்பம் சந்திப்பில் நடந்தது. அந்த இருவரும், பாதிக்கப்பட்டவரை கிளாப்பம் சந்திப்பு நிறுத்தத்தில் ரயிலில் இருந்து இறங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தினர்.
கொள்ளையடித்த பிறகு, அவர்கள் அந்தச் சிறுவனை அவனது ஐகிளவுட் கணக்கிலிருந்து கட்டாயப்படுத்தி வெளியேறும்படி (sign out) செய்தனர்.
ஒருமுறை ஐகிளவுட்டில் இருந்து வெளியேறினால், ‘ஃபைண்ட் மை போன்’ (Find My Phone) செயலி மூலம் சாதனத்தைக் கண்காணிக்கும் திறன் முடக்கப்படும்.
குற்றவாளிகள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் இரண்டு நபர்களின் படங்களை BTP (நவம்பர் 12, 2025 அன்று வெளியிட்டுள்ளது. சிசிடிவி படங்களில் காணப்படுவதாகத் தோன்றும் இந்த இரண்டு பதின்ம வயதுச் சிறுவர்களும், கருப்புத் தலை உறைகள் மற்றும் கருப்பு நைக் ஜாக்கெட்டுகளை அணிந்திருந்தனர்.
கொள்ளை தொடர்பான விசாரணையில் உதவக்கூடிய எந்தவொரு தகவலும் தெரிந்தவர்கள், 61016 என்ற எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பலாம் அல்லது 0800 40 50 40 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். அப்போது ஒக்டோபர் 9 இன் 714 குறிப்பு எண்ணைக் குறிப்பிட வேண்டும்.