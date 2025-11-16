இங்கிலாந்தில் சர்வதேச மாணவர்கள் Innovator Founder விசாவுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்

இங்கிலாந்தில் கல்வி கற்கும் சர்வதேச மாணவர்கள், Study விசாவில் இருந்து இன்னோவேட்டர் நிறுவனர் விசாவுக்கு (Innovator Founder visa) நாட்டிலிருந்து வெளியேறாமல் நேரடியாக மாற அனுமதிக்கப்படவுள்ளனர்.
இம்மாதம் 25ஆம் திகதி முதல் இது நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.
இந்த இன்னோவேட்டர் நிறுவனர் விசா, இதற்கு முன்னர் இருந்த ஸ்டார்ட்-அப் (Start-up) விசாவுக்கு மாற்றாகக் கொண்டு வரப்பட்டதாகும். இது வெளிநாட்டுப் பிரஜைகள் புதுமையான மற்றும் வணிக ரீதியாக சாத்தியமான வணிகங்களை நிறுவி நடத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
முன்னதாக தொழில்முனைவோர் இலக்குடன் இருந்த மாணவர்கள் இன்னோவேட்டர் நிறுவனர் விசாவுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் இங்கிலாந்தை விட்டு வெளியேற வேண்டியது கட்டாயமாக இருந்தது.
எனினும், புதிய விதிமுறைகள் பழைய தேவையை நீக்குகின்றன.
இதன்மூலம் பட்டதாரிகள் தங்கள் விண்ணப்பங்கள் செயலாக்கப்படும் வரை இங்கிலாந்திலேயே இருக்க முடியும். இந்த மாற்றம், சர்வதேச மாணவர்கள் படிப்பை முடித்துவிட்டு, வணிக உரிமையாளராக மாறுவதை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இந்த விசாவுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், முன்மொழியப்பட்ட தங்கள் வணிகத்தின் தனித்துவம் மற்றும் சந்தை ஆற்றலை மதிப்பிடும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பிடம் இருந்து ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும். அத்துடன், அவர்கள் விசாவிற்கான பொதுவான தகுதி அளவுகோல்களையும் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.