Tuesday, November 18, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இளங்குமரன் எம்.பி உள்ளிடவர்களுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணை
மாணவியை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த ஆசிரியருக்கு விளக்கமறியல்!
இங்கிலாந்து விலங்கியல் தோட்டத்திலிருந்து தப்பிய செந்நாரை பிரான்ஸில் கண்டுபிடிப்பு!
டிரம்ப்பின் காஸா அமைதித் திட்டத்திற்கு ஐ.நா நாடுகள் ஆதரித்து வாக்களிப்பு!
ஷேக் ஹசீனாவை ஒப்படைப்பது இந்தியாவின் கடமை: பங்களாதேஷ் வலியுறுத்தல்
இங்கிலாந்தில் சட்டவிரோத புலம்பெயர்ந்தோரின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய திட்டம்
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
பெண்களின் அழகை பல மடங்கு உயர்த்தும் ஜிமிக்கி!
டிரம்ப்பின் காஸா அமைதித் திட்டத்திற்கு ஐ.நா நாடுகள் ஆதரித்து வாக்களிப்பு!

டிரம்ப்பின் காஸா அமைதித் திட்டத்திற்கு ஐ.நா நாடுகள் ஆதரித்து வாக்களிப்பு!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டோனல்ட் டிரம்ப்பின் காஸா அமைதித் திட்டத்திற்கு ஆதரவாக ஐக்கிய நாட்டுப் பாதுகாப்பு மன்றம் வாக்களித்துள்ளது.

அந்தத் திட்டத்தை ஆதரவித்து 13 நாடுகள் வாக்களித்தன. அதேவேளை, ரஷ்யாவும் சீனாவும் வாக்களிக்கவில்லை.

அந்தத் திட்டத்தின்கீழ், காஸாவில் அனைத்துலக அமைப்பு ஒன்று பணியமர்த்தப்படும். அது எதிர்காலத்தில் பாலஸ்தீனத் தனி நாட்டை உருவாக்க வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

அமைப்புக்குத் தாம் தலைமை தாங்கப்போவதாக சமூக ஊடகத்தில் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், திட்டத்தின்கீழ் காஸாவை நிர்வகிக்கும் பொறுப்புகளில் ஹமாஸ் அமைப்புக்கு இடமில்லை. திட்டம் பாலஸ்தீனர்களின் அரசியல், மனிதாபிமான கோரிக்கைகளையும் உரிமைகளையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை என்று ஹமாஸ் குறைகூறியது.

புதிய அனைத்துலக அமைப்பு, இஸ்ரேலுடனும் எகிப்துடனும் இணைந்து செயல்படும். பாலஸ்தீனக் காவல்துறை உருவாக்கப்படும்.

எல்லைப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கவும் காஸாவில் உள்ள ஆயுதம் ஏந்திய குழுக்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை நிரந்தரமாக நீக்கவும் அமைப்பு பணியாற்றும்.

