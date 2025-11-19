இங்கிலாந்து எம்.பிக்களை குறிவைக்கும் சீன உளவாளிகள்: MI5 கடும் எச்சரிக்கை

சீன உளவுத்துறையுடன் தொடர்புடைய உளவாளிகள் LinkedIn போன்ற தொழில்முறை சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி, இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அணுக முயற்சித்து வருவதாக இங்கிலாந்து உள்நாட்டு நுண்ணறிவு அமைப்பு MI5 அவசர எச்சரிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் அவையின் பேச்சாளர் லின்சே ஹோயில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், MI5-இல் இருந்து புதிய “உளவு செயல்பாட்டு எச்சரிக்கை” ஒன்று கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, சீன குடிமக்கள் பலரிடம் LinkedIn வழியாக தொடர்புகொண்டு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை ஆட்சேபணை செய்யவும், நீண்டகால தகவல் உறவுகளை உருவாக்கவும் முயற்சிக்கிறார்கள்.
MI5-ன் தகவலின்படி
இந்த அணுகல்கள், சீன மாநில பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் சார்பில் நடைபெறுகின்றன.
போலி நிறுவனங்கள் அல்லது தலைவேட்டையாடும் நிறுவனங்கள் என்ற பெயரில் எம்.பிக்களை அணுகி நெருக்கமாக முயற்சி செய்கிறார்கள்.
முக்கிய நோக்கம்: எதிர்காலத்தில் தாக்கத்தை செலுத்தும் வகையில் உறவுகளை கட்டமைத்து, அதிக சென்சிட்டிவ் தகவல்களைப் பெறுதல்.
பொதுமக்கள் அவையின் பேச்சாளர் லின்சே ஹோயில் கூறுகையில், “இந்த செயல்பாடுகள் நுணுக்கமாகத் திட்டமிடப்பட்டவை. மேலும், தற்போதைய சூழலில் பரவலாக நடந்து வருகின்றன. அதனால் MI5 இந்த எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.” என்றார்.
சீனாவின் பதில்
இதற்கிடையே, இலண்டன் சீனத் தூதரகம் இங்கிலாந்தின் குற்றச்சாட்டுகளை “முழுமையான பொய், ஆதாரமற்ற அவதூறு” என்று நிராகரித்துள்ளது. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் இருநாடுகளின் உறவுகளை மேலும் பாதிக்கும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
சந்தேகப்படப்படும் LinkedIn கணக்குகள்
MI5 வெளியிட்ட எச்சரிக்கையில் Amanda Qiu மற்றும் Shirly Shen என்ற இரு பெண்களின் LinkedIn கணக்குகள் உளவு செயல்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு, இதுபோன்ற பல போலிக் கணக்குகள் இன்னும் செயல்பட்டு வருவதாகவும் MI5 எச்சரித்துள்ளது.
உள்துறை அமைச்சர் டேன் ஜார்விஸ், இந்த குறிவைத்த தொடர்புகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் அல்லாமல் பொருளாதார நிபுணர்கள், சிந்தனைக் குழு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் அரச அதிகாரிகள் போன்ற பலரையும் உள்ளடக்கியதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.