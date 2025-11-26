கிழக்கு இலண்டன் கத்திக் குத்து சம்பவம்: மூன்று பேர் கைது

இலண்டனின் கிழக்கு பகுதியில் கத்திக்குத்துச் சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் கடுமையான உடல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்தச் சம்பவம் நவம்பர் 24, திங்கட்கிழமை இரவு சுமார் 9.30 மணியளவில் டேகன்ஹாமில் உள்ள பெக்கான்ட்ரீ அவென்யூவில் நடந்ததாக பொலிஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
பொலிஸார் மற்றும் துணை மருத்துவப் பணியாளர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். அங்கு 21 வயதுடைய ஒரு நபர் கத்திக்குத்துக் காயங்களுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார்.
இலண்டன் ஆம்புலன்ஸ் சேவை ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டவருக்குச் சிகிச்சையளித்து அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
பாதிக்கப்பட்ட நபரின் காயங்கள் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படக்கூடியவை அல்ல என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட மூவரும் 20 வயதுடையவர்கள் ஆவர். சம்பவம் குறித்து ஒரு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதுடன், தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்த ஏதேனும் தகவல் அறிந்தவர்கள், 101ஐ அழைத்து (CAD7335/24Nov என்ற குறிப்புடன்) தெரிவிக்கலாம். அநாமதேயமாக இருக்க விரும்பினால், 0800 555 111 என்ற எண்ணில் கிரைம்ஸ்டாப்பர்ஸைத் (Crimestoppers) தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று பொலிஸார் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.