மேற்கு இலண்டன் கவுன்சில்களில் சைபர் தாக்குதல்: குடியிருப்போருக்கு எச்சரிக்கை

மேற்கு இலண்டனில் சைபர் தாக்குதல் பரவியதால் ராயல் பெருநகரம் ஆஃப் கென்சிங்டன் மற்றும் செல்சியா (RBKC) கவுன்சில் தனது அலுவலகங்களில் இருந்து ஊழியர்களை விலகி, வெளியே இருந்து வேலை செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்த தாக்குதல் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் நகர சபை மற்றும் ஹேமர்ஸ்மித் & புல்ஹாம் கவுன்சிலையும் பாதித்துள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.
தேசிய குற்றவியல் நிறுவனம் (NCA) மற்றும் GCHQ உடன் இணைந்த தேசிய சைபர் பாதுகாப்பு மையம் (NCSC) சம்பவத்தை விசாரித்து வருகின்றன.
RBKC தெரிவித்ததாவது, தாக்குதலுக்கான காரணத்தை அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளதுடன், முக்கியமான சேவைகள் செயல்பாட்டில் தொடர அவசரகாலத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சைபர் பாதுகாப்பு நிபுணர் நாதன் வெப், “தனிப்பட்ட தரவு ஆபத்தில் இருக்கலாம்” என்று எச்சரித்து, கென்சிங்டன், செல்சியா, ஹேமர்ஸ்மித் & புல்ஹாம் மற்றும் வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் குடியிருப்போர் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
“தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் இத்தகைய சம்பவங்களைச் சுற்றியுள்ள அச்சத்தை பயன்படுத்தி, போலியான மின்னஞ்சல்கள் அல்லது தொடர்புகளை அனுப்ப முயற்சிக்கலாம். எனவே எந்தவொரு சந்தேகமான தகவலையும் திறக்கும் முன் கவனமாக இருக்க வேண்டும்,” என்றார் அவர்.
LDRS பெற்ற RBKC உள்நிலை குறிப்பில், கவுன்சில் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக தனது நெட்வொர்க்கின் சில பகுதிகளை மூடியிருப்பது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
விருந்தினர் வைஃபை மற்றும் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட்கள் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்போதும், பாதிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் முற்றிலும் இயங்க சில நாட்கள் ஆகும் என அவர்கள் கணிக்கின்றனர்.
நிபுணர்கள், தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பான அமைப்பை அடையாளம் காணுவது மிகவும் முக்கியம் என கூறுகின்றனர். இதன் மூலம் அந்த குழுவின் பிற இலக்குகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும்.
கவுன்சில்கள் அவசரகால நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியிருப்பது நேர்மறையானதாக இருந்தாலும், தாக்குதல் முழு அளவு, பாதிக்கப்பட்ட அமைப்புகள், மற்றும் சேவை தடை எவ்வளவு நீடிக்கும் என்பது குறித்து உறுதியாக எதுவும் தெரியவில்லை.