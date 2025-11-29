புகலிடம் தேடுபவர்கள் மருத்துவ சந்திப்புகளுக்கு டாக்சிகளில் செல்வது தடை செய்யப்படும்!

இங்கிலாந்தில் புகலிடம் கோருபவர்கள், மருத்துவ சந்திப்புகளுக்கு டாக்ஸிகளைப் பயன்படுத்துவது எதிர்வரும் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் முதல் தடை செய்யப்படும் என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
புகலிட அமைப்பில் வீண் விரயத்தைக் குறைப்பதற்கும் அதன் செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், மேலும் சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வருவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து செலவுகள் மற்றும் முறைகேடுகள்
புகலிடம் கோருபவர்களின் போக்குவரத்துக்காக அரசாங்கம் சராசரியாக ஆண்டுக்கு சுமார் £15.8 மில்லியன் செலவிட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
பிபிசி ஊடகம் நடத்திய விசாரணையில், புகலிடம் கோருபவர்கள் நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கு டாக்ஸிகளைப் பயன்படுத்தியது கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் டாக்ஸிகளின் பயன்பாடு மற்றும் செலவு குறித்து அவசர மறுஆய்வு தொடங்கப்பட்டது.
வீண் விரயத்தின் குற்றச்சாட்டுகள்
ஒரு புகலிடம் கோருபவர் ஒரு பொது மருத்துவரைச் சந்திக்க 250 மைல் தூரம் டாக்சியில் பயணம் செய்துள்ளார். இதற்கு உள்துறை அலுவலகத்திற்கு £600 செலவானது.
இலண்டனின் தென்கிழக்கில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் இருந்து சுமார் இரண்டு மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு மருத்துவர், அறுவை சிகிச்சை மையத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு 15 முறை டிராப்-ஆஃப்கள் செய்வதாக ஓர் ஓட்டுநர் தெரிவித்தார். இந்தப் பயணங்களுக்கு மட்டும் உள்துறை அலுவலகத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு £1,000 செலவாகும் என்று அவர் கூறினார்.
மற்றொரு டாக்ஸி ஓட்டுநர், நிறுவனங்கள் வேண்டுமென்றே பயணத் தூரத்தை அதிகரித்ததாகக் குற்றம் சாட்டினார். 1.5 மைல் தொலைவில் உள்ள பல் மருத்துவரைப் பார்க்க புகலிடம் கோருபவரை அழைத்துச் செல்ல, அவர் கேட்விக் விமான நிலையத்திலிருந்து ரீடிங் வரை சுமார் 110 மைல் (175கிமீ) சுற்றுப்பயணத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார், இதற்கு £100க்கு மேல் செலவானது.
சில சமயங்களில், புகலிடம் கோருபவர்கள் செல்ல மறுத்ததால், திட்டமிடல் இல்லாத பயணங்கள் முற்றிலும் வீணாகிவிட்டன என்றும் அவர் கூறினார்.
புதிய விதிகள் மற்றும் விலக்குகள்
புகலிடம் கோருபவர்கள் மருத்துவமனை சந்திப்புகளுக்கு வரம்பற்ற டாக்ஸிகளைப் பயன்படுத்துவதை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதாகவும், மிகவும் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே அதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் உள்துறை செயலாளர் ஷபனா மஹ்மூத் அறிவித்தார்.
டாக்ஸிகளுக்குப் பதிலாக, புகலிடம் கோருபவர்கள் பொதுப் போக்குவரத்து போன்ற மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
புதிய விதிகளின் கீழ் விலக்கு அளிக்கப்படுவோர்
• உடல் ஊனமுற்றவர்கள்.
• நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்கள்.
• கர்ப்பம் தொடர்பான தேவைகள் உள்ளவர்கள்.
இந்த விலக்குகளுக்கு உள்துறை அலுவலகத்தின் ஒப்புதல் தேவைப்படும். மேலும், தங்குமிடங்களுக்கு இடையில் செல்வது போன்ற பிற சூழ்நிலைகளிலும் டாக்ஸிகள் பயன்படுத்தப்படலாம். ஆனால், அவை விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கையை அமைச்சர்கள் விரிவுபடுத்த விரும்புகின்றனர்.