பொலிஸாரை கொலை செய்ய முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர், நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்!

லண்டன்டெரியில் (Londonderry) உள்ள வீடொன்றில் நடந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பொலிஸ் அதிகாரிகள் நால்வர் காயமடைந்தனர்.
இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய இரண்டாவது நபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
டெர்ரியில் உள்ள காலன் லேனைச் சேர்ந்த 21 வயதான இயோன் கார்லின், சனிக்கிழமை காலை டங்கனன் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
வியாழக்கிழமை காலன் லேனில் (Collon Lane) நடந்த ஒரு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த கைது நடவடிக்கையின் போது பொலிஸார் கத்தியால் தாக்கப்பட்டனர்.
கைது செய்ய அதிகாரிகள் சென்றபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் தனது முதுகின் பின்னால் இருந்து ஐந்து அங்குல பிளேடுடன் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு தாக்கியதாக நீதிமன்றத்தில் பொலிஸார் கூறினர்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீது கொலை முயற்சியுடன், காயம், ஆயுதம் வைத்திருந்தது, தாக்குதல் மற்றும் போதைப்பொருள் குற்றங்கள் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தனது வாதி மனநலக் கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சை பெற்றதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
சம்பவத்தின் போது அவர் பொலிஸாருடன் தான் சண்டையிடுவதை அவர் உணரவில்லை என்றும் வழக்கறிஞர் கூறினார்.
பிணை மனு எதுவும் தாக்கல் செய்யப்படாததால், எதிர்வரும் டிசெம்பர் 18 அன்று லண்டன்டெர்ரி மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகும் வகையில் அவர் சிறையில் வைக்கப்பட்டார்.
இரண்டாவது நபர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது
இதே சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய தனித்தனி குற்றங்களுக்காக மற்றொரு நபர், நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
டெர்ரியில் உள்ள ரோஸ்கீன் பூங்காவைச் சேர்ந்த 20 வயதான கான்லன் பாயில், பொலிஸ் அதிகாரிகளைத் தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
அதிகாரிகள் மீது எச்சில் துப்பியதாகவும், வகுப்பு B போதைப்பொருளை வைத்திருந்ததாகவும் அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
வியாழக்கிழமை காலை சம்பவத்திற்குப் பிறகு அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதில் வீடியோலிங்க் மூலம் ஆஜரான பாயில், ஜாமீன் மீறலுக்காக தேடப்படுவதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
துணை மாவட்ட நீதிபதி அவரை டிசெம்பர் 10ஆம் திகதி மீண்டும் ஆஜராகும் வகையில் காவலில் வைத்தார்.