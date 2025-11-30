NHSஇல் சிகிச்சை பெற்றுவரும் காஸா குழந்தைகளை இளவரசர் வில்லியம் பார்வையிட்டார்

தேசிய சுகாதார சேவையில் (NHS) சிகிச்சை பெற்று வரும் காஸாவைச் சேர்ந்த கடுமையான நோயுற்ற குழந்தைகளை, வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம் பார்வையிட்டுள்ளார் என்று கென்சிங்டன் அரண்மனை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் மனிதாபிமானப் பணியின் ஒரு பகுதியாக, செப்டெம்பர் மாதத்தில் காஸாவைச் சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு NHSஇல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
சுகாதாரம் மற்றும் சமூகப் பராமரிப்புத் துறையின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, நவம்பர் 21ஆம் திகதி நிலவரப்படி, NHSஇல் 50 குழந்தைகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அந்தக் குழந்தைகளும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் இளவரசர் வில்லியம் காட்டிய தைரியத்தால் நெகிழ்ந்துபோனதாக அரண்மனை செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.
எந்தக் குழந்தையும் எதிர்கொள்ளக் கூடாத அனுபவங்களைச் சகித்துக்கொண்ட அந்தக் குழந்தைகளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் ஒரு தருணத்தை வழங்கவே இளவரசர் விரும்பினார்.
இந்தச் சந்திப்பிற்குப் பிறகு, இளவரசர் வில்லியம், இத்தகைய ஒரு சவாலான காலகட்டத்தில் அசாதாரணமான கவனிப்பை வழங்கும் NHS குழுவினருக்கு தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்தார்.
ஹமாஸ் தலைமையிலான போராளிகள் 2023 ஒக்டோபர் 7 அன்று இஸ்ரேலைத் தாக்கி, 1,200 பேரைக் கொன்று, 251 பேரைக் கடத்திச் சென்றதைத் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் காசாவில் ஒரு இராணுவ நடவடிக்கையைத் தொடங்கியது.
அதன் பின்னர் காசாவில் குறைந்தது 70,100 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் என்று காசாவின் ஹமாஸ் நடத்தும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒக்டோபர் 10 அன்று போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டது. செப்டம்பரில் நோய்வாய்ப்பட்ட குழந்தைகளும் அவர்களது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களும் காசாவிலிருந்து இங்கிலாந்திற்கு அழைத்துவரப்பட்டனர்.
தற்போது, 50 நோயாளிகளும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் பாதுகாப்பான சூழலில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.