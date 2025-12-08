இலண்டனில் ஐரோப்பிய தலைவர்களை சந்திக்கிறார் ஜெலன்ஸ்கி

முக்கிய ஐரோப்பிய தலைவர்களைச் சந்திப்பதற்காக உக்ரைன் ஜனாதிபதி வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி, இன்று திங்கட்கிழமை (08) இலண்டன் – டவுனிங் வீதிக்குச் செல்கின்றார்.
பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனியின் தலைவர்கள், இங்கிலாந்து பிரதமர் சர் கெய்ர் ஸ்டார்மருடன் இணைந்து ஜெலன்ஸ்கியைச் சந்திக்கவுள்ளனர்.
உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகளில் சலுகைகளை ஏற்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வரும் நிலையில், உக்ரைனின் நேச நாடுகள் எவ்வாறு பதிலளிப்பது என்று திட்டமிடுவதே இந்தக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் ஆகும்.
அத்துடன், எதிர்காலத்தில் ரஷ்யாவின் தாக்குதலைத் தடுக்கும் விதமாக அமைதி ஒப்பந்தத்தை உறுதி செய்வதும் ஆகும்.
இன்று நடைபெறும் இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளில் ஸ்டார்மர், பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இம்மானுவேல் மக்ரோன் மற்றும் ஜெர்மன் சான்சலர் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ் ஆகியோர் இடம்பெறுவார்கள். இவர்கள் அமெரிக்காவைத் தவிர்த்து, நேட்டோ நாடுகளில் அதிக இராணுவ வரவுசெலவுத் திட்டங்களைக் கொண்ட மூன்று நாடுகளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.
இந்த உயர்மட்ட சந்திப்புக்கு முன்னதாக, அமைதி ஒப்பந்த வரைவு குறித்து அமெரிக்காவில் கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்தன.
உக்ரைனின் தலைமை பேச்சுவார்த்தையாளர், மத்திய கிரெம்ளின் கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று கருதப்பட்ட ஒரு வெள்ளை மாளிகை திட்டத்தில் மாற்றங்களுக்காக வலியுறுத்தியிருந்தார்.
இந்த சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், ஜெலன்ஸ்கி இந்த வரைவை “இதுவரை படிக்கவில்லை” என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை விமர்சித்தார். ட்ரம்ப் மேலும் பேசுகையில், “அவரது மக்கள் அதை விரும்புகிறார்கள்” என்றும், ரஷ்யாவுக்கு இந்த திட்டம் சரியானது என்று தாம் நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
இதற்குப் பதிலளித்த ஜெலன்ஸ்கி, தலைமை பேச்சுவார்த்தையாளரான ருஸ்டெம் உமெரோவ் லண்டன் அல்லது பிரஸ்ஸல்ஸில் பேச்சுவார்த்தைகள் குறித்து தனக்கு விளக்கமளிப்பார் என்று கூறினார்.