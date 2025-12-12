WhatsApp
Friday, December 12, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

தமிழகத்தில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தக் கோரும் போராட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்பாரா?
by இளவரசி
கடத்தப்பட்ட உக்ரேனிய குழந்தைகள் வடகொரியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டதாக தகவல்!
by இளவரசி
இலங்கையை மீட்டெடுக்க ஐ.நா உறுதுணையாக நிற்கும்; 35 மில்லியன் டொலரை...
by இளவரசி
ஜப்பானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்; சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது!
by இளவரசி
என்‌ நண்பி | விண்ணவன்
by பூங்குன்றன்
2025 இல் முதலிடத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் எது? இங்கிலாந்து, இலங்கைக்கு...
by இளவரசி
அதை உருவாக்கி நாம் | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
விசா வழங்க முன்னர் 5 ஆண்டுகள் சமூக ஊடகப் பதிவுகளை...
by இளவரசி

இலங்கையை மீட்டெடுக்க ஐ.நா உறுதுணையாக நிற்கும்; 35 மில்லியன் டொலரை திரட்ட முயற்சி!

இலங்கையை மீட்டெடுக்க ஐ.நா உறுதுணையாக நிற்கும்; 35 மில்லியன் டொலரை திரட்ட முயற்சி!

இளவரசி
இலங்கையை மீட்டெடுக்க ஐ.நா உறுதுணையாக நிற்கும்

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பங்காளிர்களுடன் இணைந்து, இலங்கையின் மீட்பு முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்காக அடுத்த நான்கு மாதங்களில் 35 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களைத் திரட்ட முயன்று வருவதாக இலங்கையில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வதிவிட பிரதிநிதி மார்க்-ஆண்ட்ரே ஃபிரான்சே தெரிவித்தார்.

கொழும்பில் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றிய போதே, அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டார்.

‘டித்வா’ புயலால் நாடு முழுவதும் பெரும் அழிவு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஐ.நா. பேரிடர் முகாமைத்துவ நிலையத்துடன் இணைந்து 7 துறைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு முன்னுரிமைப் பட்டியலைத் தயாரித்துள்ளதாகக் கூறினார்.

அரசாங்கம் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்றது என்றும், ஐ.நா. மற்றும் பிற உள்ளூர், சர்வதேச பங்காளிகள் பல துறைகளில் தமது ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த முயற்சிக்கு அவுஸ்திரேலியா, கனடா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், சுவிட்சர்லாந்து, இங்கிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன் ஐ.நா. ஏற்கெனவே 9.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களைப் பெற்றுள்ளது என்று இலங்கைக்கான ஐ.நா. வதிவிட பிரதிநிதி மார்க்-ஆண்ட்ரே ஃபிரான்சே கூறினார்.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திட்டத்தின் மூலம் வரும் மாதங்களில் மேலும் 26 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களைத் திரட்ட முயற்சிப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

இளவரசி

வணக்கம் இலண்டன்

