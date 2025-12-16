இங்கிலாந்தில் 2026இல் வீடுகள் விலை உயரும்; 2025இல் சந்தை நிலவரம் என்ன?

இங்கிலாந்தில் 2026ஆம் ஆண்டில் வீடுகளின் விலை அதிகரிக்கும் என Nationwide என்ற நிதி நிறுவனம் கணித்துள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டில் வீடுகளின் விலை 2 முதல் 4 சதவிகிதம் வரை உயரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக அந்த நிறுவனத்தின் மூத்த பொருளாதார நிபுணர் ராபர்ட் கார்ட்னர் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், 2025ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தின் வீட்டு சந்தை மிதமான நிலவரத்திலேயே காணப்படுகிறது. கடந்த கால உயர்ந்த வட்டி விகிதங்களின் தாக்கம் குறையத் தொடங்கிய நிலையில், வீடு வாங்குவோரின் நம்பிக்கை மெதுவாக மேம்பட்டு வருகிறது. இதனால், சில பகுதிகளில் வீடுகளின் விலை நிலைத்த நிலையில் தொடர்ந்தும், சில நகரங்களில் குறைந்த அளவிலான உயர்வும் பதிவாகி வருகிறது.
எனினும், சந்தை முழுவதுமாக வேகமான வளர்ச்சியை அடையாமல், சமநிலையுடன் நகரும் ஒரு ஆண்டாக 2025 இருக்கும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
மேலும், இங்கிலாந்து சேன்ஸலர் ரேச்சல் ரீவ்ஸ் அறிவித்துள்ள புதிய சொத்து வரிகள், வீட்டு சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்றும் ராபர்ட் கார்ட்னர் தெரிவித்தார்.
அதே சமயம், வீடு உரிமையாளர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் வரிகளின் காரணமாக, அவர்கள் வாடகை தொகைகளை உயர்த்த வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதனால், வருங்கால ஆண்டுகளில் வீடு வாங்கும் சந்தையை விட வாடகை சந்தை மீது அதிக அழுத்தம் உருவாகக்கூடும் என்ற கவனிப்பும் உள்ளது.