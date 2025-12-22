கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை தேடும் நிறுவனம்!

WhatsApp
Monday, December 22, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

அஸ்வெசும நலன்புரி நன்மைகள் திட்டம் ; தகவல் புதுப்பிப்பு கால...
by பூங்குன்றன்
ஆசிரியர் – அதிபர் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்புக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் விசேட...
by பூங்குன்றன்
கிழக்கில் நிலம் சார்ந்த அநீதிகள் | இந்த ஊழலற்ற ஆட்சியில்...
by பூங்குன்றன்
கொழும்பை வந்தடைந்தார் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்ஷங்கர்
by பூங்குன்றன்
இங்கிலாந்தில் கால்வாய் உடைந்து பெரும் பள்ளம் – படகுகள் ஆபத்தில்,...
by இளவரசி
கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை...
by இளவரசி
வெளிநாடுகளில் உள்ள யூதர்கள் இஸ்ரேலுக்குத் திரும்ப வேண்டும் – வெளியுறவு...
by இளவரசி
எப்ஸ்டீன் ஆவணங்கள் பகுதி மட்டுமே வெளியீடு – கடும் கண்டனம்
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை தேடும் நிறுவனம்!

கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை தேடும் நிறுவனம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர்கள் மதிப்புள்ள லொட்டரி பரிசை வென்ற நபரை இன்னும் கண்டறிய முடியாமல், சம்பந்தப்பட்ட லொட்டரி நிறுவனம் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த பரிசு, கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட லொட்டரிச்சீட்டுக்கு கிடைத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

லொட்டரி குலுக்கல் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, அந்தச் சீட்டின் எண் பரிசு எண்களுடன் பொருந்தியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும், இதுவரை பரிசு பெற்றுக்கொள்ள உரிய நபர் முன்வரவில்லை. விதிகளின்படி, குலுக்கல் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஒரு ஆண்டுக்குள் வெற்றியாளர் தன்னை அடையாளம் காட்டி, பரிசுத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று லொட்டரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த காலக்கெடு முடிவடைவதற்கு முன், வெற்றியாளர் தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்களிடமும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த பரிசுத் தொகை, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பரிசுகளில் ஒன்றாகும். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த ஆண்டில் இதே மாகாணத்தில் மூன்றாவது முறையாக இவ்வளவு பெரிய தொகை ஒருவருக்கு லொட்டரி பரிசாக கிடைத்திருப்பது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது அப்பகுதியில் லொட்டரி விளையாட்டுகள் மீதான ஆர்வத்தையும் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

லொட்டரி நிறுவனம், மக்கள் தங்களிடம் உள்ள பழைய லொட்டரிச்சீட்டுகளை கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும், வெற்றியாளர் தாமதிக்காமல் முன்வந்தால் மட்டுமே பரிசுத் தொகையை பெற முடியும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது. 46 மில்லியன் டொலர் போன்ற பெரிய தொகை இன்னும் உரிய நபரை எட்டாத நிலையில் இருப்பது கனடாவில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

அஸ்வெசும நலன்புரி நன்மைகள் திட்டம் ; தகவல் புதுப்பிப்பு கால...

ஆசிரியர் – அதிபர் தொழிற்சங்கக் கூட்டமைப்புக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் விசேட...

கிழக்கில் நிலம் சார்ந்த அநீதிகள் | இந்த ஊழலற்ற ஆட்சியில்...

கொழும்பை வந்தடைந்தார் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்ஷங்கர்

இங்கிலாந்தில் கால்வாய் உடைந்து பெரும் பள்ளம் – படகுகள் ஆபத்தில்,...

வெளிநாடுகளில் உள்ள யூதர்கள் இஸ்ரேலுக்குத் திரும்ப வேண்டும் – வெளியுறவு...

பிரபலமானவை

ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை – 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்?
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
மஞ்சள் – செவ்வாழை! எது ஆரோக்கியத்திற்கு சிறந்தது?

ஆன்மீகம்

கிறிஸ்துமஸுக்கு ஏன் வீட்டில் நட்சத்திரம் வைக்கிறார்கள்?
by இளவரசி
கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை எந்த திசையில் வைப்பது நல்லது?
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பகாலத்தில் காரமான உணவு சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி

சமையல்

மணமணக்கும் ஆட்டுக்குடல் குழம்பு!
by இளவரசி
மீன் வாங்கும் முன் இவற்றை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
ஊசி மூலம் எடை குறைப்பு ஆரோக்கியமானதா?
by இளவரசி
மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி

சினிமா

1960களில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை பேசும் ‘பராசக்தி’

by பூங்குன்றன்
திரில்லராக உருவாகும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More