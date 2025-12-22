கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர் லொட்டரி பரிசு – வெற்றியாளரை தேடும் நிறுவனம்!

கனடாவில் 46 மில்லியன் டொலர்கள் மதிப்புள்ள லொட்டரி பரிசை வென்ற நபரை இன்னும் கண்டறிய முடியாமல், சம்பந்தப்பட்ட லொட்டரி நிறுவனம் தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்த பரிசு, கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட லொட்டரிச்சீட்டுக்கு கிடைத்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லொட்டரி குலுக்கல் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து, அந்தச் சீட்டின் எண் பரிசு எண்களுடன் பொருந்தியிருப்பது உறுதியாகியுள்ளது. இருப்பினும், இதுவரை பரிசு பெற்றுக்கொள்ள உரிய நபர் முன்வரவில்லை. விதிகளின்படி, குலுக்கல் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஒரு ஆண்டுக்குள் வெற்றியாளர் தன்னை அடையாளம் காட்டி, பரிசுத் தொகையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று லொட்டரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அந்த காலக்கெடு முடிவடைவதற்கு முன், வெற்றியாளர் தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்களிடமும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பரிசுத் தொகை, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இந்த ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய பரிசுகளில் ஒன்றாகும். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த ஆண்டில் இதே மாகாணத்தில் மூன்றாவது முறையாக இவ்வளவு பெரிய தொகை ஒருவருக்கு லொட்டரி பரிசாக கிடைத்திருப்பது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இது அப்பகுதியில் லொட்டரி விளையாட்டுகள் மீதான ஆர்வத்தையும் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
லொட்டரி நிறுவனம், மக்கள் தங்களிடம் உள்ள பழைய லொட்டரிச்சீட்டுகளை கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும் என்றும், வெற்றியாளர் தாமதிக்காமல் முன்வந்தால் மட்டுமே பரிசுத் தொகையை பெற முடியும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது. 46 மில்லியன் டொலர் போன்ற பெரிய தொகை இன்னும் உரிய நபரை எட்டாத நிலையில் இருப்பது கனடாவில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.