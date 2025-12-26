வடமேற்கு நைஜீரியாவில் IS குழுவிற்கு எதிராக அமெரிக்கா தாக்குதல்

வடமேற்கு நைஜீரியாவில் இஸ்லாமிய அரசு (IS) குழுவிற்கு எதிராக அமெரிக்கா “சக்திவாய்ந்த தாக்குதலை” நடத்தியதாக ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் கூறியுள்ளார்.
அத்துடன், IS ஐ “பயங்கரவாத குப்பை” என்று விவரித்த அவர், அந்தக் குழு ” அப்பாவி கிறிஸ்தவர்களை குறிவைத்து கொடூரமாக கொன்றது” என்று குற்றம் சாட்டினார்.
அமெரிக்க இராணுவம் “ஏராளமான சரியான தாக்குதல்களை நடத்தியது” என்று டிரம்ப் கூறினார், அதே நேரத்தில் வியாழக்கிழமை தாக்குதல் சோகோட்டோ மாநிலத்தில் நைஜீரியாவுடன் ஒருங்கிணைந்து நடத்தப்பட்டதாக அமெரிக்க ஆப்பிரிக்கா கட்டளை (ஆப்பிரிக்கா) பின்னர் அறிவித்தது.
நைஜீரிய வெளியுறவு அமைச்சர் யூசுப் மைதாமா துகர் பிபிசியிடம் இது “பயங்கரவாதிகளை” குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட ஒரு “கூட்டு நடவடிக்கை” என்றும், அதற்கு “ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்துடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை” என்றும் கூறினார்.
குறிப்பாக ஐஎஸ் அமைப்பைக் குறிப்பிடாமல், இந்த நடவடிக்கை “நீண்ட காலமாக” திட்டமிடப்பட்டிருந்ததாகவும், நைஜீரியத் தரப்பிலிருந்து வழங்கப்பட்ட உளவுத்துறைத் தகவல்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும் துகர் கூறினார்.
மேலும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படும் என்ற வாய்ப்பை அமைச்சர் நிராகரிக்கவில்லை, இது “இரு நாடுகளின் தலைமையும் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளைப் பொறுத்தது” என்றும் கூறினார்.