WhatsApp
Thursday, January 15, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ்...
by இளவரசி
தாய்லாந்தில் ரயில் மீது கிரேன் சரிந்த விபத்து: பலி எண்ணிக்கை...
by இளவரசி
அமெரிக்காவுடன் விரிசல்: சீனா பயணிக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி
by இளவரசி
வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்து
by பூங்குன்றன்
வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தைப் பொங்கல் நல் வாழ்த்துகள்
by இளவரசி
நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி...
by பூங்குன்றன்
எம் ஜி ஆர் படங்களை ஒவ்வொரு நாளும் திரும்பத் திரும்ப...
by பூங்குன்றன்
நேபாளத்துடனான போட்டியை இலங்கை சமப்படுத்தியது
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் அமெரிக்காவுடன் விரிசல்: சீனா பயணிக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

அமெரிக்காவுடன் விரிசல்: சீனா பயணிக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
அமெரிக்காவுடன் விரிசல்: சீனா பயணிக்கும் கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்ப் முன்னெடுத்து வரும் வர்த்தகப் போர் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிற நாடுகளை கைப்பற்றும் வகையிலான அச்சுறுத்தல்களால், அமெரிக்கா–கனடா உறவுகளில் சமீப காலமாக சில விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இந்தச் சூழலில், கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி, சீனாவுக்கு அதிகாரப்பூர்வ பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

மார்க் கார்னி, நாளை 16ஆம் திகதி சீனா நாட்டு ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங்கை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் வர்த்தக ஒத்துழைப்பு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார். இந்தச் சந்திப்பு, தற்போதைய உலகளாவிய அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சூழலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது குறித்து மார்க் கார்னி வெளியிட்ட அறிக்கையில், உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் குழப்பம் நிலவும் நிலையில், கனடா ஒரு போட்டித்தன்மை கொண்ட, நிலையான மற்றும் சுதந்திரமான பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார். ஒரே ஒரு வர்த்தகப் பங்காளியை மட்டும் சார்ந்திருக்கும் பொருளாதார அமைப்பை மாற்றும் நோக்கில், உலகின் பல நாடுகளுடன் புதிய கூட்டாண்மைகளை உருவாக்கி வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.

கடந்த ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் தென் கொரியாவில் நடைபெற்ற ஆசியா–பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாட்டின் போது, சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜின்பிங்கை, மார்க் கார்னி சந்தித்திருந்தார். அச்சந்திப்பின் போது சீனாவுக்கு வருமாறு ஜி ஜின்பிங் விடுத்த அழைப்பை ஏற்றுக் கொண்டதன் தொடர்ச்சியாகவே, தற்போது இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

அமெரிக்காவுடன் உறவுகளில் மாற்றங்கள் உருவாகியுள்ள இந்த நேரத்தில், கனடா பிரதமரின் சீனா பயணம் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ்...

தாய்லாந்தில் ரயில் மீது கிரேன் சரிந்த விபத்து: பலி எண்ணிக்கை...

வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்து

வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தைப் பொங்கல் நல் வாழ்த்துகள்

நேபாளத்துடனான போட்டியை இலங்கை சமப்படுத்தியது

திருகோணமலையில் வெருகல் முகத்துவாரம் பகுதியில் கரையொதுங்கிய மரத்தாலான படகு போன்ற...

பிரபலமானவை

கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ் பெறும் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
சங்க இலக்கியப் பதிவு 22 | “புக்கை” என மருவிய “புற்கை” | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

ஆன்மீகம்

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி...
by இளவரசி
சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்
by இளவரசி
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி
கருட புராணத்தில் “மரணம்” பற்றி கூறப்பட்டுள்ள முக்கிய விடயங்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

கொதிக்க வைத்த டீ தூளை இப்படி Reuse பண்ணுங்க!
by இளவரசி
2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி

சமையல்

ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி
by இளவரசி
சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி
சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!
by இளவரசி
சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி
சத்தானதும், ருசியானதுமான மரவள்ளி கிழங்கு கூட்டு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
‘படுத்தவுடன் தூக்கம் வரவில்லையா?’ – நல்ல தூக்கத்திற்கான டிப்ஸ்!
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

by பூங்குன்றன்
எம் ஜி ஆர் படங்களை ஒவ்வொரு நாளும் திரும்பத் திரும்ப பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்-...
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ஆர் ஜே பாலாஜி வெளியிட்ட ‘காதல் ரீ செட் ரிப்பீட்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி ‘ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More