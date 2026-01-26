இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் பொலிஸ் ரோந்து அதிகரிப்பு – 999 அவசர அழைப்புகளுக்கு புதிய தேசிய தரநிலை

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் பொலிஸ் ரோந்து நடவடிக்கைகளை அதிகரிக்கவும், 999 அவசர அழைப்புகளுக்கு விரைவான பதிலை உறுதி செய்யவும் புதிய சீர்திருத்தங்களை அறிவிக்கவுள்ளதாக உள்துறை செயலாளர் ஷபானா மக்மூத் தெரிவித்துள்ளார்.
திங்கட்கிழமை அறிவிக்கப்பட உள்ள விரிவான சீர்திருத்தத் திட்டங்களின் கீழ், பொலிஸ் அதிகாரிகள் அதிக நேரம் வீதிகளில் பணியாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படும். பொலிஸ் நிலையங்களில் இருந்து வெளியே சென்று பணியாற்றுவதற்கு தடையாக உள்ள “தேவையற்ற நிர்வாகப் பணிகள்” மற்றும் “சிவப்பு கட்டுப்பாடுகள்” குறைக்கப்படும் என அவர் உறுதி அளிக்கவுள்ளார்.
மேலும், 999 அவசர அழைப்புகளுக்கு விரைவான பதிலை வழங்க தேசிய அளவில் ஒரு தரநிலையை நிர்ணயிப்பதாகவும் மக்மூத் அறிவிக்கவுள்ளார்.
“மக்கள் குற்றங்களைப் புகார் அளித்த பிறகு, பதிலுக்காக மணி நேரங்களாக அல்லது சில சமயம் நாட்களாகக் கூட காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது,” என அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த நிழல் உள்துறை செயலாளர் கிறிஸ் பிலிப், “லேபர் கட்சி சமூகங்களில் முன்வரிசையில் பணியாற்றிய 1,300-க்கும் மேற்பட்ட பொலிஸ் அதிகாரிகளை நீக்கியுள்ள நிலையில், அவர்களின் வாக்குறுதிகளை தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை,” என விமர்சித்தார்.
லிபரல் டெமோக்ராட் கட்சியின் உள்துறை பேச்சாளர் மேக்ஸ் வில்கின்சன், அரசு தன் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி, மேலும் அதிகமான பொலிஸ் அதிகாரிகளை மீண்டும் வீதிகளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
புதிய சீர்திருத்தத் திட்டத்தின் படி, நகர்ப்புறங்களில் அவசர அழைப்புகளுக்கு 15 நிமிடங்களுக்குள், கிராமப்புறங்களில் 20 நிமிடங்களுக்குள் பொலிஸ் பதிலளிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் விதிக்கப்படும். தற்போது பல பொலிஸ் படைகளில் இதுபோன்ற இலக்குகள் இருந்தாலும், அவற்றை பின்பற்றாத பட்சத்தில் பொறுப்பேற்க வைக்கும் முறை இல்லை என உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த இலக்குகளை எட்டத் தவறும் பொலிஸ் படைகளுக்கு உதவுவதற்காக, சிறப்பாக செயல்படும் படைகளில் இருந்து நிபுணர்கள் அனுப்பப்படுவார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
நெய்பர்ஹூட் வாட்ச் அமைப்பின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜான் ஹேவர்டு-கிரிப்ஸ், இந்த புதிய இலக்குகள் “ஒரு குற்றம் புகாரளிக்கப்படும் போது பொலிஸ் பதிலளிப்பது ஒரு அடிப்படை எதிர்பார்ப்பு” என்ற நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் “வரவேற்கத்தக்க முன்னேற்றம்” என தெரிவித்தார்.
மேலும், பொலிஸ் பணியாளர் எண்ணிக்கைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் முறையிலும் மாற்றம் கொண்டு வர விரும்புவதாக ஷபானா மக்மூத் கூற உள்ளார். தற்போதுள்ள ‘ஆபிசர் மேன்டனன்ஸ் கிராண்ட்’ முறை, சில பொலிஸ் படைகள் சீருடை அணிந்த அதிகாரிகளை ஐடி, மனிதவள மேலாண்மை போன்ற நிர்வாகப் பணிகளில் நியமிக்க ஊக்குவிக்கிறது என்ற கவலை நிலவி வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.