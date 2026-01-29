இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த சந்திப்பு!

WhatsApp
Thursday, January 29, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும்...
by இளவரசி
துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை...
by இளவரசி
இந்தியாவில் நிப்பா கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாட்டில்: இரண்டு பேருக்கு மாத்திரமே உறுதி
by இளவரசி
லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ்...
by பூங்குன்றன்
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
by பூங்குன்றன்
ரணிலுக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை மார்ச் மாதம்!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்ஆசியா இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த சந்திப்பு!

இங்கிலாந்து – சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த சந்திப்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்து - சீனா உறவில் புதிய திருப்பம்: உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த சந்திப்பு!

இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் மற்றும் சீன ஜனாதிபதி Xi Jinping ஆகியோருக்கிடையிலான வரலாற்று முக்கியத்துவமிக்க சந்திப்பு, தற்போது அனைத்துலக சமூகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டோனால்ட் டிரம்ப் முன்னெடுத்த வர்த்தகப் போரின் விளைவாக, அமெரிக்காவின் நெருங்கிய நட்பு நாடுகள்கூட கடும் பொருளாதார தாக்கங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இதன் பின்னணியில், அமெரிக்க சந்தையை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல், ஏனைய பொருளாதார வலிமை கொண்ட நாடுகளில் புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது குறித்து பல நாடுகள் தீவிரமாக சிந்திக்கத் தொடங்கியுள்ளன.

கனடா மற்றும் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகள் சீனாவின் பொருளாதார சக்தி மீது கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில், இங்கிலாந்தும் தனது அணுகுமுறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முன்வந்துள்ளது. அதற்கான வெளிப்பாடாக பிரதமர் ஸ்டார்மர், சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு, உயர்மட்ட மற்றும் முக்கியத்துவமிக்க சந்திப்புகளை நடத்தி வருகிறார்.

இச்சந்திப்பின் முதன்மை நோக்கம் இரு நாடுகளுக்கிடையிலான பொருளாதார உறவை மீண்டும் வலுப்படுத்துவதாக இருந்தாலும், இது அமெரிக்காவுக்கு விடுக்கப்படும் மறைமுக எச்சரிக்கையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த ராஜதந்திர மோதல்களைத் தாண்டி, வணிகம், பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த புதிய முன்னேற்றப் பாதையை உருவாக்க இரு தலைவர்களும் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இங்கிலாந்து எதிர்கொண்டுள்ள பொருளாதார சவால்களை சமாளிக்க, உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார சக்தியுடன் உறவு வலுப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து, பிரதமர் ஸ்டார்மர் இந்த முக்கியமான பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான கவலைகள் தொடர்ந்தாலும், பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் மூலம் உறவைச் சீரமைப்பதற்கு லேபர் கட்சி முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது.

இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான முரண்பாடுகளைத் தாண்டி, மூலோபாயக் கூட்டுறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் தொடக்கமாக இந்த சந்திப்பு கருதப்படுகிறது. உலகளாவிய அரசியல் மாற்றங்களுக்கு மத்தியில், இங்கிலாந்து தனது சர்வதேச வெளியுறவுக் கொள்கையை மறுசீரமைத்து வருவதை இந்த சீனப் பயணம் வெளிப்படுத்துகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும்...

துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை...

இந்தியாவில் நிப்பா கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாட்டில்: இரண்டு பேருக்கு மாத்திரமே உறுதி

ரணிலுக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை மார்ச் மாதம்!

சிவபூமி பாடசாலை தென்மராட்சியில் திறந்து வைப்பு

நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை – பலர் கைது!

பிரபலமானவை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள எழுத்தாளர் நெகிழ்ச்சி
துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவார் விமான விபத்து: சதி இல்லை என ஷரத் பவார் உறுதி
அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை: 3.50%–3.75% தொடரும் என உறுதி!

ஆன்மீகம்

தைப்பூசம் – முருகன் அருளைப் பெறும் சிறந்த நேரம்
by இளவரசி
இந்த மாதங்களில் பிறந்தவர்கள் எப்போதும் அதிர்ஷ்டசாலிகள்!
by இளவரசி
சோம்பேறித் தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ராசிக்காரர்கள் யார்?
by இளவரசி
தை அமாவாசை பலன்: சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

உலகளாவிய வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் அழகுக்கலை!
by இளவரசி
நீங்கள் கையை கட்டி நிற்கும் விதம் என்ன சொல்லுகிறது?
by இளவரசி
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை
by இளவரசி
இல்லற வாழ்க்கையை இனிமையாக்க உதவும் டிப்ஸ்கள்!
by இளவரசி
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
by இளவரசி

சமையல்

கொத்தமல்லி சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு – தேங்காய் கொழுக்கட்டை!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி

மருத்துவம்

கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்
by இளவரசி
குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி

சினிமா

லோகேஷ் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸ் மேஜிக் தொடரும் – இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ்

by பூங்குன்றன்
நீண்ட பயணம் இனிதே நிறைவடைகிறது | பாடகர் அரிஜித் சிங்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் ‘L367 ‘
by பூங்குன்றன்
ஏப்ரலில் வெளியாகும் மம்முட்டி – மோகன்லால் இணைந்து மிரட்டி இருக்கும் ‘பேட்ரியாட்’
by பூங்குன்றன்
தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு வெளியிட்ட வடிவுக்கரசியின் ‘க்ரானி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்

by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.