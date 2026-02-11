பள்ளியில் இரட்டை கத்திக்குத்து – 12, 13 வயது மாணவர்கள் தீவிர நிலையில்; 13 வயது சிறுவன் கைது!

வட இலண்டனின் பிரெண்ட் பகுதியில் உள்ள கிங்ஸ்பரி உயர்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த இரட்டை கத்திக்குத்து சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளி வளாகத்தில் ஏற்பட்ட இந்தத் தாக்குதலில் 12 மற்றும் 13 வயதுடைய இரண்டு மாணவர்கள் கடுமையாக காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் நிலைமை தீவிரமாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சம்பவத்திற்குப் பிறகு பள்ளியில் அவசர எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு, மாணவர்கள் பாதுகாப்புக் காரணமாக தற்காலிகமாக பூட்டப்பட்டனர். பின்னர் நிலைமை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதும் மாணவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக 13 வயதுடைய சிறுவன் ஒருவரை பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர். அவர் மீது கொலை முயற்சி குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ளது. தாக்குதலுக்குப் பிறகு சம்பவ இடத்தை விட்டு வெளியேறியதாகக் கூறப்படும் அந்த சந்தேகநபரை, விரைவான விசாரணை நடவடிக்கையின் மூலம் பொலிஸார் பிடித்தனர். மேலும், தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படும் ஆயுதமும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
வடமேற்கு இலண்டன் காவல் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள், காயமடைந்த மாணவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் காவல்துறை தொடர்பில் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
சம்பவத்தின் போது தீ அலாரம் ஒலித்ததால், மாணவர்கள் தங்கள் உடமைகளை விட்டுவிட்டு பள்ளி மைதானத்தில் திரண்டதாக ஒரு பெற்றோர் தெரிவித்தார். பல குழந்தைகள் பயத்தில் அழுததாகவும் அவர் கூறினார். இந்தச் சம்பவம் பள்ளி பாதுகாப்பு குறித்து பெற்றோர்களிடையே கவலையை அதிகரித்துள்ளது.
இதையடுத்து பயங்கரவாத எதிர்ப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். சம்பவத்தின் பின்னணி குறித்து தீவிரமாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.