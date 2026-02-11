கனடா பள்ளியில் கொடூர துப்பாக்கிச் சூடு – தாக்குதலாளர் உட்பட 10 பேர் உயிரிழப்பு, பலர் காயம்!

கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் உள்ள டம்ப்லர் ரிட்ஜ் செக்கண்டரி பள்ளியில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நாட்டை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்தத் தாக்குதலில் தாக்குதல் நடத்தியதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர் உட்பட மொத்தம் 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
பொலிஸார் தெரிவித்ததன்படி, பள்ளி வளாகத்திலேயே ஆறு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். மேலும் ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார். தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக நம்பப்படும் நபரின் உடலும் பள்ளி வளாகத்திலேயே மீட்கப்பட்டது. இதற்கு அருகிலுள்ள ஒரு வீட்டில் மேலும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவத்தில் 25க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். அவர்களில் இருவரின் நிலைமை மிகவும் ஆபத்தானதாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சுமார் 2,400 மக்கள் வசிக்கும் டம்ப்லர் ரிட்ஜ் நகரம், வான்கூவருக்கு வடக்கில் 600 மைல்களுக்கு மேல் தொலைவில், ஆல்பெர்டா மாகாண எல்லைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. சம்பவம் நடந்தபோது அப்பகுதி மக்களுக்கு செயலில் இருக்கும் துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து அவசர எச்சரிக்கை அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது.
தாக்குதல் நடத்திய நபர், பழுப்பு நிற முடி கொண்ட பெண் என ஆரம்ப தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. உயிரிழந்த சந்தேகநபர் அந்த விவரணைக்கு பொருந்துவதாக பொலிஸார் கூறியுள்ளனர். இருப்பினும், அந்த நபரின் முழுமையான விவரங்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
பள்ளி மற்றும் அருகிலுள்ள வீட்டில் நடந்த உயிரிழப்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்பு இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. மேலும் எந்த வகையான துப்பாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டது, தாக்குதலுக்கான காரணம் என்ன என்பதும் அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை.
இந்தச் சம்பவத்தை கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி மிகவும் துயரமான மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் நிகழ்வாக விவரித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அவர் ஜெர்மனிக்கு மேற்கொள்ள இருந்த தனது அரசியல் பயணத்தை இரத்து செய்துள்ளார். சம்பவம் நடந்த பகுதி மிகவும் தொலைதூரமானதாக இருப்பதால், அங்கிருந்து தகவல்கள் குறைவாகவே வெளியாகி வருகின்றன.