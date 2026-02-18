மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம் பி.பி.சிக்கு உருக்கம்

WhatsApp
Wednesday, February 18, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் பணவீக்கம் குறைந்தது: பெட்ரோல், உணவுப் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சியே...
by இளவரசி
ட்ரம்பின் ‘அமைதி வாரியம்’ முயற்சியில் வத்திக்கான் பங்கேற்காது
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் தீவிரம்: ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 1,000...
by இளவரசி
வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40...
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர்...
by இளவரசி
கிளிநொச்சியில் பொன்னையா விவேகானந்தனின் 4 நூல்களின் அறிமுக விழா இன்று
by இளவரசி
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதியம் நீக்கம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம் பி.பி.சிக்கு உருக்கம்

மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம் பி.பி.சிக்கு உருக்கம்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம் பி.பி.சிக்கு உருக்கம்

பிபிசி ரேடியோ 1-இன் ‘லைஃப் ஹேக்ஸ்’ (Life Hacks) என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம், தனது உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள தமக்கு “நீண்ட காலம் பிடித்தது” என்று மிகவும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.

ஆண்கள் தங்கள் மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிப் பகிரங்கமாகப் பேசுவதற்கும், மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் அதிக ஆண் முன்மாதிரிகள் (male role models) தேவை என்று அவர் இதன்போது வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த விவாதத்தின் போது இளவரசர் வில்லியம் பல முக்கிய கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.

அவ்வப்போது நமக்குள் இருக்கும் உணர்வுகளையும், அவை ஏன் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் ஆய்வு செய்வது மிக முக்கியமான செயல்முறையாகும்.

அத்துடன், மனநல நெருக்கடி என்பது ஒரு தற்காலிகமான தருணம் மட்டுமே; அது கடந்து போகும். நாளை நீங்கள் விழிக்கும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட உணர்வைப் பெறக்கூடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என இளவரசர் குறிப்பிட்டார்.

மக்கள் தங்களை நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் தங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மன ஆரோக்கியம் என்பது இளவரசரின் இதயத்திற்கு நெருக்கமான ஒரு விடயமாகும். காரணம், அவரது ராயல் அறக்கட்டளை, தேசிய தற்கொலை தடுப்பு வலையமைப்பை (National Suicide Prevention Network) உருவாக்க £1 மில்லியன் நிதியை பங்களிக்கிறது. இந்த வலையமைப்பில் 20 அமைப்புகள் இணைந்து செயல்படுவதுடன், பேராசிரியர் ஆன் ஜான் (Ann John) இதன் தலைவராக உள்ளார். இது தற்கொலைக்கான மூல காரணங்களைப் புரிந்துகொள்ளவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் உதவுகிறது.

இதேவேளை, குறித்த ‘லைஃப் ஹேக்ஸ்’ நிகழ்ச்சியில் இசைக்கலைஞர் ப்ரொபசர் கிரீனும் (Professor Green) கலந்துகொண்டு தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். வில்லியம் போன்ற ஒரு தலைவர் இவ்வளவு வெளிப்படையாகத் தனது அனுபவங்களைப் பேசுவது, மக்கள் தவிர்க்க விரும்பும் ஒரு விஷயத்தின் மீது வெளிச்சம் போட உதவும் என்று அவர் பாராட்டினார்.

இளவரசர் வில்லியம் சமீபத்தில் கிராமப்புற மன ஆரோக்கியத்திற்காக நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட சாம் ஸ்டேபிள்ஸ் என்பவருக்கு £5,000 நன்கொடை அளித்தார். மேலும், அவர் சவூதி அரேபியாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின் போது, பெண் கால்பந்து வீரர்களைச் சந்தித்து, விளையாட்டுத் துறையில் பெண்களின் பங்கேற்பு குறித்துக் கேட்டறிந்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் பணவீக்கம் குறைந்தது: பெட்ரோல், உணவுப் பொருட்களின் விலை வீழ்ச்சியே...

ட்ரம்பின் ‘அமைதி வாரியம்’ முயற்சியில் வத்திக்கான் பங்கேற்காது

இங்கிலாந்தில் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் தீவிரம்: ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் 1,000...

வடக்கு அயர்லாந்தில் பாடசாலை பஸ் விபத்து: ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு; 40...

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர்...

கிளிநொச்சியில் பொன்னையா விவேகானந்தனின் 4 நூல்களின் அறிமுக விழா இன்று

பிரபலமானவை

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
அவரன்றி இசையில்லை… ஈழத்தின் கதை இளையராஜாவின் இசையில் | இயக்குனர்கள் சுகிர்தன், ஜெனோசனுடன் சந்திப்பு
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன பலன்?
தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்

ஆன்மீகம்

13 பிப்ரவரி 2026 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் இன்று...
by இளவரசி
12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி

சினிமா

சேயோன்’ ஆக நடிக்கும் சிவகார்த்திகேயன்

by பூங்குன்றன்
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடித்த ‘4 இடியட்ஸ்’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.