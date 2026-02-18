மன நல ஆரோக்கியம், தற்கொலை தடுப்பு குறித்து இளவரசர் வில்லியம் பி.பி.சிக்கு உருக்கம்

பிபிசி ரேடியோ 1-இன் ‘லைஃப் ஹேக்ஸ்’ (Life Hacks) என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வேல்ஸ் இளவரசர் வில்லியம், தனது உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள தமக்கு “நீண்ட காலம் பிடித்தது” என்று மிகவும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளார்.
ஆண்கள் தங்கள் மன ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிப் பகிரங்கமாகப் பேசுவதற்கும், மற்றவர்களுக்கு உதவுவதற்கும் அதிக ஆண் முன்மாதிரிகள் (male role models) தேவை என்று அவர் இதன்போது வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இந்த விவாதத்தின் போது இளவரசர் வில்லியம் பல முக்கிய கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
அவ்வப்போது நமக்குள் இருக்கும் உணர்வுகளையும், அவை ஏன் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் ஆய்வு செய்வது மிக முக்கியமான செயல்முறையாகும்.
அத்துடன், மனநல நெருக்கடி என்பது ஒரு தற்காலிகமான தருணம் மட்டுமே; அது கடந்து போகும். நாளை நீங்கள் விழிக்கும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட உணர்வைப் பெறக்கூடும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும் என இளவரசர் குறிப்பிட்டார்.
மக்கள் தங்களை நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் தங்கள் உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மன ஆரோக்கியம் என்பது இளவரசரின் இதயத்திற்கு நெருக்கமான ஒரு விடயமாகும். காரணம், அவரது ராயல் அறக்கட்டளை, தேசிய தற்கொலை தடுப்பு வலையமைப்பை (National Suicide Prevention Network) உருவாக்க £1 மில்லியன் நிதியை பங்களிக்கிறது. இந்த வலையமைப்பில் 20 அமைப்புகள் இணைந்து செயல்படுவதுடன், பேராசிரியர் ஆன் ஜான் (Ann John) இதன் தலைவராக உள்ளார். இது தற்கொலைக்கான மூல காரணங்களைப் புரிந்துகொள்ளவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கவும் உதவுகிறது.
இதேவேளை, குறித்த ‘லைஃப் ஹேக்ஸ்’ நிகழ்ச்சியில் இசைக்கலைஞர் ப்ரொபசர் கிரீனும் (Professor Green) கலந்துகொண்டு தனது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார். வில்லியம் போன்ற ஒரு தலைவர் இவ்வளவு வெளிப்படையாகத் தனது அனுபவங்களைப் பேசுவது, மக்கள் தவிர்க்க விரும்பும் ஒரு விஷயத்தின் மீது வெளிச்சம் போட உதவும் என்று அவர் பாராட்டினார்.
இளவரசர் வில்லியம் சமீபத்தில் கிராமப்புற மன ஆரோக்கியத்திற்காக நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட சாம் ஸ்டேபிள்ஸ் என்பவருக்கு £5,000 நன்கொடை அளித்தார். மேலும், அவர் சவூதி அரேபியாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணத்தின் போது, பெண் கால்பந்து வீரர்களைச் சந்தித்து, விளையாட்டுத் துறையில் பெண்களின் பங்கேற்பு குறித்துக் கேட்டறிந்தார்.