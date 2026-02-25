ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும் பொருளாதாரத் தடைகள்

WhatsApp
Wednesday, February 25, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நடிகை நிவேதிதா சதீஷ் நடிக்கும் ‘ஓ பட்டர்ஃபிளை ‘படத்தின் வெளியீட்டு...
by பூங்குன்றன்
ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும்...
by இளவரசி
குழந்தைப் போராளி | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
அகங்காரகன் | சீனு ராமசாமி கவிதை
by பூங்குன்றன்
இசை கலைஞர் ஹர்ஷவர்தனின்’ மாயம் நீயடி..’ எனும் சுயாதீன இசை...
by பூங்குன்றன்
மக்களின் காணிகளை விடுவிக்க வனவள திணைக்களம் மறுப்பதை ஏற்க முடியாது...
by பூங்குன்றன்
பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக மன்னாரில் கையெழுத்துப் போராட்டம்
by பூங்குன்றன்
மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்: வாழ்க்கைச் செலவை...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும் பொருளாதாரத் தடைகள்

ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு கடும் பொருளாதாரத் தடைகள்

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ரஷ்யா–உக்ரைன் போர் நான்காம் ஆண்டு: ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்களுக்கு இங்கிலாந்து கடும் பொருளாதாரத் தடைகள்

ரஷ்யா, உக்ரைன் மீது படையெடுத்ததன் நான்காவது ஆண்டு நிறைவைக் குறிக்கும் வகையில், ரஷ்யாவின் 300 நிறுவனங்கள் மீது இங்கிலாந்து புதிய பொருளாதாரத் தடைகளை விதித்துள்ளது.

இந்த தடைகள், ரஷ்யாவின் முக்கிய நிதி ஆதாரங்கள், இராணுவ உபகரண விநியோக சங்கிலி மற்றும் வருவாய் ஓட்டங்களை பாதிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக பிரித்தானிய அரசு தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, ரஷ்யாவின் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதியில் 80 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான அளவை கடத்தும் டிரான்ஸ்நெஃப்ட் (Transneft) நிறுவனத்தையும், ரஷ்யாவின் ‘நிழல் கடற்படை’ என அடையாளம் காணப்பட்ட 48 எண்ணெய் டேங்கர்களையும் இந்தத் தடைகள் நேரடியாக குறிவைக்கின்றன.

இந்த நடவடிக்கைகள், ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் மீது அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் என இங்கிலாந்து அரசு தெரிவித்துள்ளது. போர் தொடங்கியதிலிருந்து ரஷ்யாவின் பொருளாதாரம் தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாகவும், எரிசக்தி ஏற்றுமதியிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாய் 27 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாகவும் இங்கிலாந்து சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

குழந்தைப் போராளி | தீபச்செல்வன்

அகங்காரகன் | சீனு ராமசாமி கவிதை

மக்களின் காணிகளை விடுவிக்க வனவள திணைக்களம் மறுப்பதை ஏற்க முடியாது...

பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக மன்னாரில் கையெழுத்துப் போராட்டம்

மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்: வாழ்க்கைச் செலவை...

கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை

பிரபலமானவை

கிளிநொச்சி மக்கள் பெருமளவில் ஒன்றுகூடும் நிகழ்வில் விருதுபெறும் மண்ணின் மைந்தர்களை அறிமுகம் செய்யவுள்ளோம் | செயலாளர் வைத்தியர் மதியழகன்
இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு இன்றைய நாள் எப்படி?
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
இங்கிலாந்தில் கடுமையான இணைய சட்டம்: 48 மணி நேரத்தில் ஆபாசப் படங்களை நீக்குவது கட்டாயம்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான...
by இளவரசி
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
by இளவரசி
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
by இளவரசி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி

மருத்துவம்

இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
by இளவரசி
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
by இளவரசி
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகை நிவேதிதா சதீஷ் நடிக்கும் ‘ஓ பட்டர்ஃபிளை ‘படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

by பூங்குன்றன்
இசை கலைஞர் ஹர்ஷவர்தனின்’ மாயம் நீயடி..’ எனும் சுயாதீன இசை அல்பம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா ‘ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
‘ஏ படம்’ எனும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.