Thursday, February 26, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
உணவுக்கழிவு சேகரிப்பு: காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் நான்கில் ஒரு பங்கு கவுன்சில்கள்!

written by இளவரசி
உணவுக்கழிவு சேகரிப்பு: காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் நான்கில் ஒரு பங்கு கவுன்சில்கள்!

இங்கிலாந்தில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் அடுத்த மாதத்திற்குள் வாராந்த உணவுக்கழிவு சேகரிப்பைத் தொடங்க வேண்டும் என்ற அரசின் சட்டப்பூர்வமான காலக்கெடுவை, கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்கு உள்ளூர் கவுன்சில்கள் தவறவிடவுள்ளதாக பிபிசி நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. 70-க்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் கவுன்சில்கள் இந்த இலக்கை எட்ட முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளன.

கவுன்சில்கள் இந்தத் தாமதத்திற்குப் புதிய சிறப்பு வாகனங்களுக்கான அதிகப்படியான தேவை மற்றும் போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான சிக்கல்களைக் காரணமாகக் கூறுகின்றன. குறிப்பாக, தெற்கு டெர்பிஷையர் (South Derbyshire) மற்றும் ஈஸ்ட் ஹாம்ப்ஷையர் (East Hampshire) ஆகிய கவுன்சில்கள் வாகனங்கள் கிடைப்பதில் உள்ள சிரமங்களைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.

மத்திய அரசு இதற்காக £340 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மானியங்களை வழங்கியுள்ள போதிலும், அன்றாடச் செயல்பாடுகளுக்கான நிதித் தெளிவு இல்லை என்று கவுன்சில்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளள.

Simpler Recycling கொள்கையானது, இங்கிலாந்து முழுவதும் மறுசுழற்சி முறையில் உள்ள குழப்பங்களை நீக்கி, அனைவரும் ஒரே மாதிரியான பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

உணவுக்கழிவுகளைத் தனியாகச் சேகரிப்பதன் மூலம் அவை நிலப்பரப்புகளில் அழுகி பசுமை இல்ல வாயுக்களை வெளியிடுவதைக் குறைக்க முடியும்.
இக்கழிவுகள் ‘அனரோபிக் டைஜெஷன்’ (anaerobic digestion) என்ற செயல்முறை மூலம் மின்சாரமாகவும், விவசாயத்திற்கான உரமாகவும் மாற்றப்படும். இது மற்ற முறைகளை விடக் குறைந்த செலவில் கழிவுகளை அகற்ற உதவும் என்றும் கருதப்படுகிறது.

காலக்கெடுவைத் தவறவிடும் கவுன்சில்களில் குறைந்தது 56 கவுன்சில்கள், 2026ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இந்தச் சேவையை முழுமையாகத் தொடங்க இலக்கு வைத்துள்ளன.

சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மேரி க்ரீக் (Mary Creagh), மறுசுழற்சி விகிதங்கள் நீண்ட காலமாகத் தேக்கமடைந்துள்ளதால், இந்தத் திட்டத்தைச் சரியாகச் செயல்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இளவரசி

