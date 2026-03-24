Tuesday, March 24, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

3 மாத சிசுவை கொன்ற பெற்றோர்: 999 அழைப்பில் குழந்தையை...
செல்லப்பிராணிகளுக்கான மருத்துவக் கட்டணங்களுக்கு உச்சவரம்பு: புதிய சீர்திருத்தங்கள் அறிவிப்பு
ஈரான் மீது தாக்குதல்கள் தொடரும்: நெதன்யாகு கடுமையாக எச்சரிக்கை
ஈரானுடன் சனிக்கிழமை பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக டிரம்ப் தெரிவிப்பு
போர் பின்னணியில் எம்முடைய மண்ணில் நடைபெற்ற திருமணத்தை சுவாரசியமாக விவரிக்கும்...
யாழ்.  பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தராக பேராசிரியர் வேல்நம்பி நாளை பதவியேற்பு!
ஒரு அபாயகரமான புதிய கட்டத்தை எட்டும் ஈரான்– இஸ்ரேல் போர்...
தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் பங்குபற்ற மேலும் இருவருக்கு எஸ்எல்சி தடையில்லா சான்றிதழ்
செல்லப்பிராணிகளுக்கான மருத்துவக் கட்டணங்களுக்கு உச்சவரம்பு: புதிய சீர்திருத்தங்கள் அறிவிப்பு

இங்கிலாந்தின் போட்டி மற்றும் சந்தை ஆணையம் (CMA), கால்நடை மருத்துவமனைகள் வசூலிக்கும் கட்டணங்களைக் குறைக்கப் புதிய விதிகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி, கால்நடை மருத்துவர்கள் வழங்கும் எழுத்துப்பூர்வமான மருந்துச் சீட்டுகளுக்கான கட்டணம் அதிகபட்சமாக £21 ஆகக் குறைக்கப்பட உள்ளது.

எழுத்துப்பூர்வமான மருந்துச் சீட்டுகளுக்கு முதல் மருந்துக்கு அதிகபட்சமாக £21 மற்றும் ஒவ்வொரு கூடுதல் மருந்துக்கும் £12.50 மட்டுமே வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

கால்நடை மருத்துவமனைகள் ஆலோசனைகள் மற்றும் பொதுவான சிகிச்சைகளுக்கான விரிவான விலைப்பட்டியலை வெளியிட வேண்டும்.

£500-க்கும் அதிகமான செலவு ஏற்படும் சிகிச்சைகளுக்கு, சிகிச்சைக்கு முன்பே மதிப்பீடு மற்றும் விரிவான ரசீது வழங்கப்பட வேண்டும்.

வாடிக்கையாளர்கள் வெவ்வேறு மருத்துவமனைகளின் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உதவும் வகையில் புதிய இணையதளம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

ஒரு மருத்துவமனை பெரிய நிறுவனக் குழுமத்தைச் சேர்ந்ததா அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் நடத்தப்படுகிறதா என்பதைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

இங்கிலாந்தில் சுமார் 60% குடும்பங்கள் செல்லப்பிராணிகளை வளர்க்கின்றன. அங்கு கால்நடை மருத்துவத் துறை £6.7 பில்லியனுக்கும் அதிக மதிப்புடையது. சமீபகாலமாக, மருந்து மற்றும் சிகிச்சைகளுக்கான கட்டணம் பணவீக்கத்தை விட இரண்டு மடங்கு வேகமாக உயர்ந்து வருவதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

உரிமையாளர்கள் ஆன்லைனில் மருந்துகளை வாங்குவதன் மூலம் ஆண்டுக்கு £200 அல்லது அதற்கு மேல் சேமிக்க முடியும் என்றாலும், 70% பேர் தங்களின் மருத்துவமனையிலேயே மருந்துகளை வாங்குகின்றனர்.

பிரிட்டிஷ் கால்நடை சங்கம் (BVA) இந்த மாற்றங்களை வரவேற்றுள்ளது. இது உரிமையாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சையைத் தேர்ந்தெடுக்க உதவும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

புதிய சீர்திருத்தங்கள் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

