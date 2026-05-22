பெண்களின் உயிரைக் காக்க புதிய வகை முதலுதவி: மார்பகங்களை தொடும் தயக்கத்தை போக்க விழிப்புணர்வு!

பெண்களின் உயிரைக் காக்கும் முயற்சியில், நார்த்தாம்ப்டன்ஷயர் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணித்துறை (Northamptonshire Fire and Rescue Service) ஒரு பெண் வடிவ சிபிஆர் (CPR) பொம்மையை பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.
அவசர காலங்களில் பெண்களுக்கு முதலுதவி வழங்குவதில் பொதுமக்களுக்கு இருக்கும் தயக்கத்தைக் குறைப்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
செயின்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் (St John Ambulance) அமைப்பின் ஆய்வின்படி, இங்கிலாந்து மக்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் பெண்களின் மார்பகங்களைத் தொடுவதற்குப் பயந்து அவர்களுக்கு சிபிஆர் வழங்கத் தயங்குகின்றனர் என்று தெரியவந்துள்ளது.
இத்தகைய தயக்கத்தை அகற்றி, மக்கள் தகுந்த நேரத்தில் விரைவாகச் செயல்படுவதை உறுதி செய்ய இந்தப் பயிற்சி உதவும் என்று தீயணைப்புத் துறை நம்புகிறது.
இந்தப் புதிய உபகரணத்தைக் கொண்டு சில முக்கியமான பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளன.
பெண்களுக்குச் சரியாக மார்பு அழுத்தங்கள் (chest compressions) கொடுப்பது எப்படி?, டிஃபிபிரிலேட்டர் (defibrillator) பேடுகளை மார்பகப் பகுதிகளில் சரியாகப் பொருத்துவது எப்படி?, முதலுதவியின் போது அவசியமானால் உள்ளாடைகளை (bras) எவ்வாறு அகற்றுவது? போன்ற பயிற்சிகள் அவற்றில் முக்கியமானவையாகும்.
“உயிரைக் காக்கும் ஒரு முயற்சியில், உள்ளாடைகளை அகற்றுவது குறித்த சங்கடம் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது” என்று தீயணைப்பு அதிகாரி மிச்செல் பேட்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தப் பயிற்சியின் மூலம் மக்கள் அதிகத் தன்னம்பிக்கையுடனும், தயக்கமின்றியும் செயல்பட முடியும் என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
நார்த்தாம்ப்டன்ஷயர் பொலிஸ், தீயணைப்பு மற்றும் குற்றவியல் ஆணையர் டேனியல் ஸ்டோன் வழங்கிய £300 நிதியுதவியின் மூலம் இந்தப் பொம்மை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவசர காலங்களில் பெண்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்க இந்தப் பயிற்சி மக்களைச் சக்திப்படுத்தும் என்றும், இதன்மூலம் பல பெண்களின் உயிர்கள் காப்பாற்றப்படும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.